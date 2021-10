Diretta/ Fiorentina Napoli streaming video tv: Spalletti vuole la settima (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI: ITALIANO VUOLE SORPRENDERE!

Fiorentina Napoli, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Spalletti a caccia della settima vittoria consecutiva in avvio di campionato: i partenopei finora hanno saputo vincere, ultimo acuto domenica scorsa in casa contro il Cagliari. Giovedì scorso però in Europa League il Napoli è caduto per la prima volta in una partita ufficiale, un 2-3 interno subito contro lo Spartak Mosca in una partita segnata anche dall’espulsione di Mario Rui nel primo tempo.

Dopo aver perso contro l’Inter nel turno infrasettimanale, la Fiorentina ha immediatamente rialzato la testa contro l’Udinese, espugnando la Dacia Arena con un gol di Vlahovic e mantenendo così il quinto posto in classifica, confermandosi tra le rivelazioni positive di questo inizio di campionato. Il 16 maggio scorso il Napoli ha espugnato il “Franchi” con uno 0-2 firmato da Insigne e un autogol di Venuti. Ultima vittoria interna dei viola contro i partenopei datata 29 aprile 2018, clamorosa tripletta di Giovanni Simeone.

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Napoli, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Osimhen, L. Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



