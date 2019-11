Diretta Fiorentina Parma/ Streaming video tv: quote, viola favoriti (Serie A)

Fiorentina Parma, diretta dall’arbitro Pairetto, si gioca domenica 3 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I viola continuano a convincere e nel turno infrasettimanale hanno riscattato il ko interno contro la Lazio, espugnando in rimonta il campo del Sassuolo. Per la squadra di Montella i gol di Castrovilli e Milenkovic sono valsi un balzo in classifica a ridosso delle zone che valgono l’Europa, un passo in avanti molto importante da confermare contro un Parma finora discontinuo. La vittoria a valanga contro il Genoa e il pari a San Siro contro l’Inter sembravano aver lanciato i gialloblu verso lidi ambiziosi di classifica, ma nel turno infrasettimanale è arrivato uno scivolone interno contro il Verona che ha confermato come la squadra di D’Aversa debba innanzitutto blindare la salvezza, prima di alzare l’asticella dei suoi obiettivi.

La diretta di Fiorentina Parma, domenica 3 novembre 2019

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Fiorentina Parma, domenica 3 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina allenata da Vincenzo Montella schiererà un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Venuti; Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. Il Parma guidato in panchina da Roberto D’Aversa risponderà con un 4-3-3 così schierato: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Per chi scommetterà sul match, le quote dell'agenzia Snai considerano la Fiorentina favorita sul Parma.



