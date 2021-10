Diretta/ Fiorentina Pescara (Primavera) streaming video tv: viola in risalita

DIRETTA FIORENTINA PESCARA: PARTITA NON SCONTATA

Fiorentina Pescara, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Match che arriva in un buon momento per la Fiorentina che è reduce da due vittorie consecutive, l’1-0 interno contro il Sassuolo prima della sosta e poi, alla ripresa, lo 0-3 sul campo del Verona, successo convincente anche sul piano del gioco e che ha permesso ai viola di risalire in classifica, uscendo fuori dalla zona play out e portandosi a quota 7 punti.

E’ rimasto invece a quota 4 il Pescara che prima della sosta aveva rotto il tabù della prima vittoria stagionale espugnando il campo del Napoli. Lunedì scorso però gli abruzzesi sono stati costretti a pagare dazio alla capolista Roma, che è passata abbastanza agevolmente con un rotondo 0-3 in casa dei biancazzurri. La squadra allenata da Iervese ha comunque fatto registrare dei progressi anche se la difesa resta il cruccio maggiore dell’allenatore, con 14 gol incassati resta al momento la peggiore del campionato Primavera 1.

DIRETTA FIORENTINA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Pescara Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Pescara Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andonov, Gentile, Frison, Corradini, Di Stefano, Bianco, Agostinelli, Egharevba, Toci, Kayode, Lucchesi. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lucatelli; Staver, Palmentieri, Sakho, Longobardi; Kuqi, Mehic D., Mehic A.; Patanè, Blănuță, Delle Monache.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Bozzi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



