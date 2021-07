Diretta/ Fiorentina Polisportiva C4 Asd, streaming video tv: test viola (amichevole)

Fiorentina Polisportiva C4 Asd, in diretta domenica 25 luglio 2021 alle ore 17.00, sarà un’amichevole in programma presso lo stadio di Moena, dove i viola stanno svolgendo il ritiro precampionato. Inizia a prendere forma la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, col tecnico ex Spezia arrivato in viola dopo il clamoroso passo indietro di Gennaro Gattuso, inizialmente scelto come nuovo tecnico del club. Questo sarà il secondo test per i viola dopo la vittoria ottenuta per 7-1 contro l’Ostermunchen. La formazione toscana sta iniziando a muovere i suoi primi passi nel corso della stagione contro formazioni dilettantistiche.

La Polisportiva C4 Asd è un club umbro, per la precisione situato a Foligno, non sicuramente un test probante a livello tecnico ma che servirà alla Fiorentina per mettere minuti nelle gambe, in attesa di veder decollare un mercato rimasto ancora sostanzialmente fermo, anche se l’arrivo in ritardo di Italiano ha rallentato inevitabilmente tutte le operazioni di preparazione di inizio stagione.

DIRETTA FIORENTINA POLISPORTIVA C4 ASD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Fiorentina Polisportiva C4 Asd; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita da Viola Channel, che già negli anni scorsi metteva a disposizione le immagini ai suoi tifosi. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test viola, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA POLISPORTIVA C4 ASD

Le probabili formazioni di Fiorentina Polisportiva C4 Asd, match che andrà in scena allo stadio di Moena. Non ci sono dati particolari sulla formazione di Foligno, che comunque inizierà con molti giovani in campo e sta allestendo la sua nuova squadra per affrontare il campionato di Promozione umbro. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3 già visto in occasione della prima amichevole stagionale affrontata contro l’Ostermunchen. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Lirola, Milenkovic, Dalle Mura, Biraghi; Bonaventura, Krastev, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.



