Diretta Fiorentina Real Vicenza/ Risultato live: secondo test per Montella

Fiorentina Real Vicenza, in diretta dalla sede del ritiro estivo della viola a Moena (Trento), è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2019, segna il secondo impegno nella nuova stagione per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che dopo avere vissuto un pessimo finale di stagione 2018-2019 è stato comunque confermato da Rocco Commisso e cercherà dunque di aprire nel migliore dei modi una nuova era nella storia della Fiorentina. Abbiamo parlato di secondo impegno, infatti Fiorentina Real Vicenza arriva a pochi giorni dalla goleada contro una rappresentativa locale della Val di Fassa, che mercoledì era servita a rompere il ghiaccio. Oggi l’asticella si alzerà un pochino, anche se naturalmente nemmeno la squadra veneta può essere un test del tutto attendibile: sarà comunque interessante capire se nella Viola qualcosa sarà già cambiato nello spazio di pochi giorni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Real Vicenza non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la seconda uscita stagionale della squadra viola. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA REAL VICENZA

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Fiorentina Real Vicenza, come base di partenza possiamo tenere i titolari nella prima uscita stagionale della Fiorentina di Vincenzo Montella, mercoledì contro la Rappresentativa Val di Fassa. La formazione di partenza aveva dunque visto Dragowski in porta, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Beloko, Ceccherini, Hristov e Ranieri; nel terzetto di centrocampo (modulo 4-3-3) i titolari erano stati Saponara, Cristoforo e Benassi, mentre nel tridente d’attacco avevamo visto inizialmente in azione Montiel, Vlahovic e Koffi. Fermo restando che verrà utilizzata tutta la rosa, sicuramente questi nomi potranno essere di nuovo protagonisti oggi.



