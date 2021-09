DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo Primavera video streaming tv: poche vittorie in casa

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Sassuolo Primavera, diamo qualche cenno anche sulla storia recente di questa partita. Gli incroci fra i giovani gigliati e quelli emiliani sono frequenti, tanto che con gli ultimi dieci precedenti ufficiali si torna indietro solamente fino al gennaio 2016, comprese un paio di partite al Torneo di Viareggio. I numeri sono nettamente favorevoli alla Fiorentina Primavera, che infatti in questo lasso di tempo ha conquistato ben cinque vittorie contro il Sassuolo, che ha ottenuto invece due pareggi, un successo ai calci di rigore a Viareggio nel 2017 e due vittorie “normali”.

Il fattore campo negli ultimi anni sembra servire a poco, l’ultimo successo di una squadra padrona di casa è il 2-0 della Fiorentina sabato 13 gennaio 2018. Nello scorso campionato Primavera 2020-2021 ci sono stati invece un pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina domenica 14 marzo scorso e il colpaccio viola per 1-2 in casa del Sassuolo al ritorno, giocato mercoledì 16 giugno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

RISULTATO INCERTO

Fiorentina Sassuolo, in diretta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Posticipo con i Viola a caccia di certezze: finora la squadra allenata da Alberto Aquilani è stata protagonista di partite spettacolari e ricche di gol, ma sono arrivati solo 4 punti in classifica, con l’ultima sconfitta di Cagliari che ha confermato vizi e virtù della Fiorentina Primavera: una squadra votata all’attacco ma che deve risolvere le lacune difensive per proiettarsi verso l’alta classifica.

Dall’altra parte il Sassuolo in campionato ha raccolto solamente un punto, con due sconfitte consecutive contro Roma e Genoa, entrambe di misura 0-1, che hanno messo invece in luce le difficoltà offensive della formazione allenata da Bigica (che si ritrova di fronte da ex la Fiorentina Primavera). In Coppa Italia però, mercoledì scorso, i neroverdi sono riusciti a rialzare la testa battendo con un rotondo 3-0 il Perugia: un’iniezione di fiducia per cercare di risollevarsi il più presto possibile dai bassifondi della classifica del massimo campionato giovanile.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Fiorentina Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fogli; Egharevba, Rocchetti, Kayode, Frison; Agostinelli, Corradini, Bianco; Lucchesi, Di Stefano, Toci. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Paz, Flamingo, Zalli; Daniels, Estevez, Zenelaj; Karamoko, Arcopinto, Abubakar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Gino Bozzi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



