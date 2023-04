Diretta/ Fiorentina Sassuolo (risultato finale 1-3): viola eliminati dal torneo!

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO (RISULTATO 1-3): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Comunale Buon Riposo-Pozzi il Sassuolo U19 batte la Fiorentina U19 per 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti cominciano bene a partita riuscendo a passare in vantaggio subito al 7′ grazie alla rete messa a segno da Loporcaro ed i padroni di casa replicano centrando l’incrocio dei pali direttamente su calcio d’angolo con Padilla. Sul fronte opposto Ievoli coglie a sua volta l’incrocio su punizione al 27′. Nel secondo tempo gli emiliani non sorprendono Tognetti con Mata al 47′ così come Theiner blocca la sfera sulla giocata di Spaggiari al 51′.

Nell’ultima parte dell’incontro Ajavi trova il gol del raddoppio al 67′ e ci pensa Mata a siglare il tris all’80’ per i suoi. I gigliati accorciano inutilmente le distanze con il calcio di rigore trasformato da Ofoma all’83’ e da lui stesso guadagnato per il fallo commesso da Theiner. Il successo ottenuto quest’oggi consente al Sassuolo Primavere di accedere alla finale del Torneo di Viareggio mentre la Fiorentina Primavera viene eliminata dal torneo. (cronaca Alessandro Rinoldi)

FIORENTINA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DELLA VIAREGGIO CUP

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo, gara valevole come una delle due semifinali della Viareggio Cup 2023, sarà visibile su Rai Sport + HD al numero 58 del telecomando, con la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video grazie al sito o all’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIORENTINA SASSUOLO SU RAIPLAY

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Fiorentina U19 e Sassuolo U19 è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio, il copione pare ripetersi rispetto a quanto successo in precedenza e gli emiliani impegnano infatti Tognetti con Mata al 47′. I toscani creano qualcosa con Spaggiari che però non sorprende Theiner al 51′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Fiorentina U19 e Sassuolo U19 sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa di giornata guidati dal tecnico Papalato replicano al 23′ cogliendo l’incrocio dei pali direttamente su calcio d’angolo con Padilla ma i neroverdi rispondono centrando a loro volta l’incrocio con Ievoli su punizione al 27′. Fino a questo momento il direttore di gara Stefan Octavian Zmau, proveniente dalla sezione di Prato, ha ammonito rispettivamente Saltalamacchia da una parte e Di Bitonto dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Fiorentina U19 e Sassuolo U19 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere gli ospiti allenati da mister Pedone a cominciare meglio la sfida riuscendo appunto a passare in vantaggio intorno al 7′ grazie alla rete messa a segno da Loporcaro, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Mata.

Ecco le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Tognetti; Maggini, Saltalamacchia, Elia; Spaggiari, Ievoli, Mignani, Fortini, Scuderi; Padilla, Caprini. In panchina: Leonardelli, Da Silva, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti, Ofoma, Italiano, Deli. Allenatore: Christian Papalato. SASSUOLO – Theiner; Cinquegrano, Piantedosi, Corradini, Foresta, Lolli, Ajayi, Parlato, Di Bitonto, Mata, Loporcaro. In panchina: Zouaghi, Rigo, Caragea, Henriksen, Ackah, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Rovatti. Allenatore: Francesco Pedone. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Eccoci adesso finalmente pronti a vivere la diretta di Fiorentina Sassuolo e tutte le emozioni che potrà offrirci la prima semifinale del Torneo di Viareggio 2023 allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza. Dopo avere superato la fase a gironi entrambe con il primo posto nel rispettivo gruppo, negli ottavi di finale sono curiosamente arrivate due vittorie per 4-0, per la Fiorentina nel derby toscano contro il Pontedera e per il Sassuolo contro un’altra compagine toscana, cioè il Grosseto.

Per completare il nostro breve riassunto sul cammino di Fiorentina e Sassuolo in questo Torneo di Viareggio 2023, naturalmente mancano ancora i quarti di finale, che hanno visto i viola battere l’Honved ai calci di rigore dopo un pareggio 0-0, mentre il Sassuolo ha vinto 2-1 la propria partita contro la Sampdoria. Adesso però dobbiamo concentrarci solo sulla stretta attualità del giorno: la semifinale Fiorentina Sassuolo finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Sassuolo, prima semifinale del Torneo di Viareggio 2023, possiamo fare un tuffo nella storia di toscani ed emiliani in questa classica manifestazione. La Fiorentina è da sempre una delle principali protagoniste della Viareggio Cup e vanta la bellezza di otto successi, che collocano la società viola nelle prime posizioni dell’albo d’oro: si tratta però di successi tutti ormai piuttosto datati, dal momento che risalgono alle edizioni 1966, 1973, 1974, 1978, 1979, 1982, 1988 e 1992, quindi sono passati ormai ben trentuno anni dall’ultimo trionfo della Fiorentina al Torneo di Viareggio.

Ci sono poi anche ben nove finali perse, fra cui le cinque più recenti, vedremo se i gigliati potranno tentare l’ennesimo assalto al nono trionfo. Per il Sassuolo naturalmente la storia è molto più breve, però comunque ricca di soddisfazioni, dal momento che i neroverdi emiliani hanno vinto due delle ultime quattro edizioni disputate del Torneo di Viareggio: nel 2017 contro l’Empoli e poi nel 2022, dopo due anni di interruzione per la pandemia, contro i nigeriani dell’Alex Transfiguration, in entrambi i casi imponendosi ai calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SEMIFINALE COMBATTUTA!

Fiorentina Sassuolo, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Buon Riposo di Seravezza, sarà una sfida valida come semifinale della Viareggio Cup 2023. Si affrontano due formazioni di grande tradizione nella manifestazione: la Fiorentina con 8 successi in bacheca è seconda per numero di vittorie nell’albo d’oro, il Sassuolo ha vinto 2 delle ultime 4 edizioni disputate, quella del 2017 e l’ultima del 2022, che ha permesso ai neroverdi di presentarsi da campioni in carica ai nastri di partenza della nuova edizione.

Il Sassuolo è approdato in semifinale grazie a una vittoria col punteggio di 2-1 in un equilibrato match contro la Sampdoria, che ha confermato come gli emiliani anche quest’anni abbiano tutte le carte in regola per puntare a giocarsi la vittoria finale. Più sul filo del rasoio la qualificazione della Fiorentina tra le prime quattro di questa Viareggio Cup, i viola nei quarti di finale l’hanno spuntata contro gli ungheresi della Honved di Budapest solamente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO VIAREGGIO CUP

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Sassuolo, match valido come semifinale della Viareggio Cup 2023 che andrà in scena allo stadio Buon Riposo di Seravezza. Per la Fiorentina, Christian Papalato schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tognetti; Maggini, Saltalamacchia, Elia; Spaggiari, Deli, Ievoli, Scuderi; Fortini, Caprini, Da Silva. Risponderà il Sassuolo allenato da Francesco Pedone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zouaghi; Parlato, Di Bitonto, Corradini, Piantedosi; Lolli, Foresta, Mata; Loporcaro, Ahayi, Caragea.











