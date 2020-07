Diretta Fiorentina Sassuolo/ Streaming video tv: viola per il vero salto (Serie A)

Fiorentina Sassuolo verrà diretta dal signor Chiffi e, alle ore 21:45 di mercoledì 1 luglio, si gioca per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sentimenti contrastanti all’Artemio Franchi, tra due squadre che hanno una situazione simile di classifica: entrambe speravano in qualcosa di più ma questo riguarda soprattutto i viola, reduci dalla sconfitta sul campo della Lazio (in rimonta, e con vibranti polemiche) e ancora incapaci di fare il salto di qualità per giocarsi davvero un posto in Europa League, che ormai sembra decisamente essere sfuggito di mano e che dunque ancora una volta farà guardare in maniera non troppo soddisfatta la stagione, la prima dell’era Rocco Commisso.

Il Sassuolo invece ha clamorosamente ripreso per i capelli la partita contro il Verona: sotto di due gol, ha pareggiato al settimo minuto di recupero e, se non altro, ha evitato la sconfitta interna. Un leggero passo avanti, Roberto De Zerbi sa che la qualità del suo attacco potrebbe permettergli uno strappo ma per ora ci si accontenta; aspettiamo allora che la diretta di Fiorentina Sassuolo prenda il via, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori e analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni attese in campo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

In Fiorentina Sassuolo Beppe Iachini ritrova Federico Chiesa, ma perde Vlahovic e ha sempre Caceres ai box per squalifica: dunque, il gioiello del vivaio si riprende la maglia di esterno destro nel tridente offensivo, Cutrone giocherà titolare come prima punta mentre Ribéry sarà chiaramente il laterale che partirà dalla zona sinistra del campo. Cambia poco a centrocampo dove Pulgar sarà sempre il regista con il supporto del grande ex Duncan e di Castrovilli; in difesa l’altro ex Lirola e Dalbert percorreranno le corsie laterali, come sempre poi Milenkovic affiancherà German Pezzella nella zona centrale del reparto a protezione di Dragowski. Il Sassuolo di De Zerbi si posiziona con un 4-2-3-1 nel quale Chiriches e Gian Marco Ferrari dovrebbero essere i centrali di difesa; Consigli il portiere, Muldur e l’uomo della provvidenza Rogério (favorito su Kyriakopoulos) per la corsia mancina di difesa. La cerniera mediana sarà verosimilmente composta da Locatelli e Obiang, con Magnanelli però che vuole mettere in crisi le scelte del suo allenatore; Caputo chiaramente la prima punta, Defrel spera di avere una maglia ma la dovrà eventualmente strappare a uno tra Domenico Berardi, Djuricic, Boga e lo stesso ex Empoli e non sarà per niente semplice.

QUOTE E PREVISIONI

Per Fiorentina Sassuolo l’agenzia Snai ha tracciato un pronostico che sorride ai viola: il segno 1 è quello sul quale bisogna puntare per la loro vittoria e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,05 volte quanto investito, arriviamo invece ad un valore di 3,50 volte la puntata per il segno 2, che identifica l’affermazione fuori casa degli emiliani. Il pareggio, ipotesi che come sempre è regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



