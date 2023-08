DIRETTA FIORENTINA SESTRI LEVANTE/ Video streaming tv: focus sulla squadra ligure (11 agosto)

DIRETTA FIORENTINA SESTRI LEVANTE: FOCUS SUI LIGURI

In avvicinamento alla diretta di Fiorentina Sestri Levante, spendiamo adesso qualche parola in più sulla formazione ligure, che nello scorso campionato ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C e di conseguenza si sta affacciando al mondo del calcio professionistico. Una curiosità è legata al fatto che nel 2023-2024 la provincia di Genova sarà l’unica con quattro squadre nel calcio professionistico di cui almeno una per categoria: Genoa in Serie A, Sampdoria in Serie B, Sestri Levante e Virtus Entella in Serie C.

Non sarà la prima volta assoluta nella categoria, perché il Sestri Levante giocò in Serie C per tre anni dal 1946 al 1949, ma ovviamente ormai non sono in molti a poterlo ricordare. Nello scorso campionato di Serie D le soddisfazioni sono state abbondanti, perché il Sestri Levante ha conquistato la promozione vincendo il girone A con addirittura 20 punti di vantaggio sulla seconda, poi la ciliegina sulla torta è stata la conquista dello “scudetto” di Serie D a sigillare una stagione che nella località ligure resterà a lungo indimenticabile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sestri Levante non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club viola, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Vincenzo Italiano.

UNA SGAMBATA PER I VIOLA

Fiorentina Sestri Levante, in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida amichevole, la Fiorentina prosegue il suo percorso di avvicinamento all’esordio nella Serie A della stagione 2023-24. Dopo aver partecipato alla Sela Cup presso il St James’ Park di Newcastle, la squadra viola si appresta ad accogliere il Sestri Levante a Firenze per la prima delle due amichevoli che verranno disputate entro 24 ore.

Questo test rappresenta un’importante sfida anche per il Sestri Levante, dopo l’amichevole con la Reggiana qualche settimana prima. Nel frattempo, i corsari liguri continuano il loro percorso di preparazione e nella giornata di martedì hanno ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Golfo Paradiso. Le reti sono state siglate dal nuovo arrivato Toci ed Oliana. I “corsari” sono reduci da una stagione trionfale, con la conquista dello Scudetto di Serie D e la conseguente promozione in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Mandragora, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barillari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Anacoura, Ghigliotti, Furno, Pane, Oliana, Andreis, Forte, Candiano, Cericola, Grilli, Parlanti.

