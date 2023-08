DIRETTA/ Newcastle Fiorentina (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Almiron! (5 agosto 2023)

DIRETTA NEWCASTLE FIORENTINA (1-0): LA SBLOCCA ALMIRON!

Inizia il match amichevole tra Newcastle e Fiorentina. Anderson controlla la sfera da fuori area e calcia, palla alta. Isak supera Milenkovic e calcia, bella la risposta di Cerofolini. Inglesi che continuano ad attaccare, viola in difficoltà. Grandissimo suggerimento di Arthur per Nico Gonzalez, da solo davanti a Dubravka la mette fuori. Palo di Gordon! Anderson trova il compagno in area che controlla e calcia, la sfera termina contro il palo! Almiron! La sblocca il Newcastle! Isak serve Almiron che di slancio supera Biraghi e poi batte Cerofolini. Gonzalez ci prova di prima, ottima la risposta di Dubravka. Gordon ha la palla del raddoppio ma calcia su Cerofolini, risponde la Fiorentina con Cabral che in area non inquadra lo specchio. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

NEWCASTLE FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Newcastle Fiorentina sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Newcastle Fiorentina arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società viola.

INGLESI FAVORITI!

Newcastle Fiorentina, in diretta dal St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, si giocherà alle ore 16.30 di sabato 5 agosto 2023. La Fiorentina è pronta per il suo quinto test amichevole pre-stagionale, questa volta contro il Newcastle, squadra inglese che sarà impegnata nella prossima Champions League. I Magpies non perdono da ben 9 partite consecutive e si presentano in grande forma al test con i viola, che vivranno un nuovo assaggio d’Europa dopo essere stati riammessi alla prossima Conference League.

Nonostante sia un’amichevole, la Fiorentina affronterà il match al St. James’ Park con grande motivazione per ottenere un risultato positivo. I giocatori saranno determinati a dimostrare il loro valore e a mettere in pratica le tattiche e le strategie lavorate durante il ritiro estivo. Dopo la brutta sbandata contro la Stella Rossa la squadra di Vincenzo Italiano ha regalato segnali di ripresa nell’amichevole vinta 4-0 contro il Grosseto ma ovviamente questo test contro i Magpies sarà di ben altro spessore.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Newcastle Fiorentina, match che andrà in scena al St. James’ Park di Newcastle upon Tyne. Per il Newcastle, Eddie Howe schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dubravka, Targett, Dumett, Schar, Trippier, Guimaraes, Tonali, Anderson, Murphy, Isak, Alimron. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Castrovilli, Brekalo; Cabral.

NEWCASTLE FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Newcastle Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Newcastle con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











