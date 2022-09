Diretta/ Fiorentina Verona streaming video tv: viola dominanti nei precedenti

DIRETTA FIORENTINA VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Verona si. giocata per 62 volte col bilancio in netto favore per i viola. Questi hanno vinto 28 volte rispetto alle 13 dell’Hellas mentre sono 21 i pareggi. Nella scorsa stagione le due compagini non andarono oltre al risultato di 1-1. La gara fu decisa nei primi venti minuti grazie ai gol di Piatek e Caprari quest’ultimo su calcio di rigore. Gli scaligeri non vincono in casa della viola dal gennaio del 2018 una gara terminata addirittura col risultato finale di 1-4. Gli ospiti erano avanti di due reti dopo 20 minuti grazie ai gol di Vukovic e Kean.

Nella ripresa segnava ancora Moise con gol del 3-1 momentaneo di Gil Dias e ciliegina sulla torta all’ora di gioco di Ferrari. L’ultimo successo viola contro questa squadra al Franchi è un 4-3 del dicembre 2013. Nei primi minuti di gara successe proprio di tutto con Borja Valero che la sbloccava al minuto 5, Romulo pareggiava al sesto e Iturbe la ribaltava al 13esimo. Incredibile ancora pari siglato ancora da Borja al 14esimo. La viola andava avanti al 43esimo grazie a un gol di Vargas. Nella ripresa segnava Giuseppe Rossi su rigore e Jorginho regalava l’ultimo brivido. Gli ospiti erano rimasti in dieci per il rosso di Jankovic sul 3-2.

COME VEDERE LA PARTITA FIORENTINA VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Fiorentina Verona non sarà una di quelle che per questa 7^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Fiorentina Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

FIORENTINA VERONA: GLI ALLENATORI

Sarà sfida tra Vincenzo Italiano e Gabriele Cioffi nella diretta di Fiorentina Verona. Il primo è anche un grande ex di questo match, ma soprattutto deve dare risposte concrete: la sua Fiorentina in campionato ha vinto soltanto all’esordio con la Cremonese – peraltro in pieno recupero – poi tre pareggi e due sconfitte oltre a un solo punto nel girone di Conference League. Lo scorso torneo aveva dato grandi speranze, la squadra per questa stagione sembra anche rafforzata ma per il momento Italiano paga parecchia confusione tattica e, possiamo dirlo, anche qualche infortunio di troppo tra cui ovviamente quello di Nico Gonzalez. Servirà però una risposta dal punto di vista di orgoglio e nervi, perché i viola rischiano di perdere posizioni importanti in classifica.

Anche Cioffi è partito male: il Verona delle ultime tre stagioni è stato confermato nel modulo e in tanti dei protagonisti sul campo, ma il nuovo allenatore per il momento non è ancora riuscito a dargli un’identità precisa e i risultati lo stanno dimostrando. Una sola vittoria – contro la disastrata Sampdoria di questi tempi – tanti gol subiti e un’impermeabilità difensiva per ora scomparsa, ma anche tanta fatica nell’andare a segno. Perdere Giovanni Simeone è stato pesante: Thomas Henry non sembra il giocatore perfetto per prendere il posto del Cholito, ma la stagione è lunga e Cioffi potrebbe sistemare le cose. Sempre che gliene sia dato il tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA VERONA: ITALIANO NON PUÒ FALLIRE

Fiorentina Verona, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. In caso di mancato successo sembra approssimarsi la crisi all’orizzonte per i viola che non vincono da 8 partite ufficiali tra campionato e Conference League: gli ultimi ko in trasferta contro il Bologna in campionato e contro il Basaksehir in Conference hanno complicato il cammino della squadra di Italiano su tutti i fronti.

Il Verona è reduce da una sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, con la squadra di Cioffi che deve guardarsi le spalle ma che ha lanciato segnali incoraggianti nelle ultime partite disputate, dopo le difficoltà difensive palesate a inizio stagione con molti gol subiti. Il 6 marzo scorso è terminato 1-1 l’ultimo precedente allo stadio Franchi tra le due formazioni, gli ultimi tre precedenti in Serie A tra viola e scaligeri sono tutti terminati 1-1, mentre al 28 gennaio 2018 risale l’ultimo successo veneto in Toscana col punteggio di 1-4. La Fiorentina non batte il Verona in casa dal 4-3 del 2 dicembre 2013.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Verona, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Mandragora, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. Risponderà il Verona allenato da Gabriele Cioffi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











