Diretta/ Fiorenzuola Albinoleffe streaming video tV: occhio alla matricola (Serie C)

Fiorenzuola Albinoleffe, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Occhi puntati sulla matricola emiliana che è tornata in Serie C determinata a far bene e si è resa protagonista di un’ottima partenza. Prima la vittoria all’esordio sul difficile campo della Feralpisalò, quindi il 2-2 casalingo contro il Renate, ottenuto riacciuffando il pareggio al 93′ grazie a una rete messa a segno da Bruschi, che ha portato così il Fiorenzuola a 4 punti in classifica.

Esattamente la stessa quota raggiunta dall’Albinoleffe che nelle due prime giornate di campionato ha battuto in trasferta la Pro Patria per poi pareggiare in casa contro il Sudtirol. Una buona partenza per i seriani che puntano a confermarsi dopo aver raggiunto nella scorsa stagione la semifinale play off. Non ci sono precedenti tra le due squadre, il Fiorenzuola è tornato quest’anno tra i professionisti dopo molti anni e dopo i fasti negli anni ’90, in cui i piacentini persero la finale play off per la Serie B,

DIRETTA FIORENZUOLA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni di Fiorenzuola Albinoleffe, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Olivera Ferri, Cavalli, Dimarco; S.Esposito, Nelli; Currarino; Mamona, Bruschi, Arrondini. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pagno, Saltarelli, Borghini, Ntube; Gusu, Giorgione, Nichetti, Tomaselli; Gelli; Manconi, Cori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



