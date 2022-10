Diretta/ Fiorenzuola Entella streaming video tv: piancentini in crisi? (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA ENTELLA: LIGURI, AGGANCIO ALLA VETTA!

Fiorenzuola Entella, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Piacentini chiamati a scacciare i venti di crisi: dopo aver preso il comando della classifica del girone B, infatti, il Fiorenzuola è incappato in 2 sconfitte consecutive subite contro Gubbio e Cesena che l’hanno costretto a scendere nel gruppo delle quarte a 18 punti.

DIRETTA/ Cesena Fiorenzuola (risultato finale 2-1): rigore di Corazza nel recupero!

Ha invece agganciato la vetta della classifica l’Entella, capace di mettere in fila con il 3-2 interno inflitto all’Ancona la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, riguadagnando terreno dopo un inizio di campionato balbettante e dividendo al momento il primo posto col Gubbio. Al 21 agosto 2021 risale l’unico precedente tra i professionisti tra le due squadre, in Coppa Italia di Serie C l’Entella si impose per 1-0 a Chiavari sul Fiorenzuola.

DIRETTA/ Entella Ancona (risultato finale 3-2): clamorosa rimonta al 95' con Faggioli

FIORENZUOLA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Fiorenzuola Entella, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Fiorenzuola Entella esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Fiorenzuola Gubbio (risultato finale 0-1): umbri a un passo dalla vetta

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Entella, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenziona. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Fiorini, Oneto, Sartore, Mastroianni, Morello. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Zappella, Pellizzer, Reali, Barlocco; Tascone, Paolucci, Rada; Morosini; Merkaj, Faggioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA