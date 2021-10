Diretta/ Fiorenzuola Pergolettese streaming video tv: nei bassifondi

DIRETTA FIORENZUOLA PERGOLETTESE: PUNTI CHE PESANO

Fiorenzuola Pergolettese, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida tra due squadre a braccetto nei bassifondi della classifica del girone A, 8 punti a testa per i piacentini e i cremaschi. Il Fiorenzuola però dopo il buon approccio alla categoria sta vivendo le tipiche fatiche da neopromossa, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e due ko nelle sfide disputate contro Trento e Triestina, entrambi 1-0 e entrambi in trasferta.

La Pergolettese ha invece rialzato la testa proprio nell’ultima giornata di campionato, battendo in casa l’Albinoleffe in un incontro sulla carta anche abbastanza complicato. Una boccata d’ossigeno comunque importante per i cremaschi che hanno così fatto bottino pieno per la seconda volta in questo campionato. Le due squadre si ritrovano di fronte in un incontro ufficiale per la prima volta dal campionato 2018/19, quando entrambe si trovavano in Serie D. L’8 dicembre 2018 l’ultimo precedente a Fiorenzuola, 1-2 per la Pergolettese il risultato finale.

DIRETTA FIORENZUOLA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Fiorenzuola Pergolettese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Pergolettese, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Nelli, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi. Risponderà la Pergolettese allenato da Stefano Lucchini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Galeotti; Lucenti, Lambrughi, Alari; Bariti, Varas, Arini, Zennaro, Villa; Scardina, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



