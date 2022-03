Diretta/ Fiorenzuola Pro Patria streaming video: caccia alla tranquillità (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA PRO PATRIA: SFIDA COMBATTUTA!

Fiorenzuola Pro Patria, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 18.00 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Caccia alla tranquillità per due squadre in un momento comunque positivo. Pareggiando in casa del Mantova il Fiorenzuola ha infatti centrato il quarto risultato utile consecutivo e con otto punti conquistati nelle ultime quattro partite si è preso un vantaggio di 4 lunghezze sulla zona play out.

Si è staccata dal quintultimo posto nell’ultima giornata di campionato anche la Pro Patria, che ha vinto in goleada 5-1 contro il fanalino di coda Giana Erminio in quella che è stata la prova più convincente dei bustocchi in campionato, con ogni probabilità, in questa stagione. Nel match d’andata a Busto Arsizio il Fiorenzuola si è preso una vittoria esterna, piacentini vincenti di misura sulla Pro Patria col punteggio di 0-1 grazie alla rete decisiva messa a segno da Palmieri al 93′.

DIRETTA FIORENZUOLA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Pro Patria, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Sartore; Oneto, Mastroianni, Giani. Risponderà la Pro Patria allenata da Massimo Sala con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Colombo, Brignoli, Nicco, Ghioldi, Pierozzi; Stanzani, Piu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



