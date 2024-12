DIRETTA LUMEZZANE PRO PATRIA, TESTA A TESTA

La diretta di Lumezzane Pro Patria sta per entrare nel vivo, ma prima che i giocatori vadano a calcare il terreno di gioco, cerchiamo di fare un passo indietro alla ricerca dei precedenti dei due team. I testa a testa storici sono il modo perfetto per capire un po’ di più la storia del nostro calcio. In totale tra le due squadre si contano sei precedenti, tutte queste partite sono state giocate in questo girone di Serie C.

Ad avere la meglio è senza dubbio il Lumezzane che può vantare quattro vittorie contro la Pro Patria, che invece ha solo una vittoria contro i padroni di casa. L’ultima partita che manca all’appello invece è terminata con un pareggio. Nell’ultimo match disputato abbiamo potuto assistere ad un 2-1 in casa della Pro Patria per il Lumezzane, che si è dimostrato ancora una volta come il re di questa rivalità. Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Lumezzane Pro Patria, il match sta per entrare nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

LUMEZZANE PRO PATRIA, COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Vedere la diretta Lumezzane Pro Patria sarà possibile solo con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita con il racconto delle migliori azioni.

COLOMBO VUOLE ROMPERE IL DIGIUNO

Continua la diciottesima giornata del Girone A di Serie C e lo fa con la diretta Lumezzane Pro Patria in campo sabato 7 dicembre 2024 alle 15,00. La partita metterà di fronte due squadre che arriva da un momento di difficoltà ma che occupano una parte di classifica opposta.

La Lumezzane di Franzini è sesta in classifica ma non vince da tre giornate tra cui lo 0 a 0 in casa del Novara nell’ultima partita. Male la Pro Patria che rischia la retrocessione anche perché non vince da ben otto partite in campionato.

LUMEZZANE PRO PATRIA, QUALI SONO LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo questa partita andando a vedere anche quali sono le probabili formazioni. La Lumezzane di Franzini andrà in campo con un 4-3-3 con Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari a difesa della porta di Fligheddu. In attacco, invece, sarà tempo per il tridente formato da Pannitteri, Monachello e Iori chiamati ad essere decisivi in zona gol.

Sarà difesa a tre per la Pro Patria di Colombo con Cavalli, Bashi e Alcibiade a difendere la porta di Rovida. Somma e Pitou saranno i due esterni di centrocampo con Curatolo e Toci a formare la coppia d’attacco.

QUOTE LUMEZZANE PRO PATRIA

Infine c’è spazio anche per il pronostico sulla diretta Lumezzane Pro Patria. Come al solito ci affidiamo alle quote dell’agenzia Snai, che considerano favorito il segno 1, quotato a 2,20 in caso di vittoria del Lumezzane. Si arriva poi a quota 2,85 per il segno X, infine il segno 2 varrebbe 3,30 volte la posta in palio se dovesse vincere la Pro Patria.