DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI, SI LOTTA PER NON RETROCEDERE

Si gioca oggi 1 dicembre 2024, nel pomeriggio alle ore 1730, la diretta Pro Patria Pro Vercelli. Il cammino percorso dai padroni di casa li ha portati ad ottenere il diciassettesimo posto in classifica con quindici punti conquistati, gli stessi degli ospiti che seguono però a causa di una peggiore differenza reti. Davanti a loro si trovano l’Arzignano ed il Caldiero Terme sempre a quota 15 formando così un gruppo di quattro squadre, tutte desiderose di allontanarsi il più possibile dai playout e quindi dalla zona retrocessione.

I lombardi, esattamente come i piemontesi, sono reduci da una sconfitta patita nel turno precedente ricordando che i Tigrotti hanno pure fatto registrare il maggior numero di pareggi, ben nove fino a questo momento della stagione. Lo stesso numero vale poi per gli eusebiani ma sul piano delle sconfitte.

COME VEDERE IL STREAMING VIDEO E TV LA DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI

Sempre che oggi la nebbia non guasti tutto e non porti a un rinvio della diretta Pro Patria Pro Vercelli, i tifosi che desidereranno sintonizzarsi da casa propria, potrenno farlo grazie a Now o Sky e sul canale Sky Sport 255. Si potrù usufruire della diretta in streaming video con NOW TV e Sky Go.

FORMAZIONI PRO PATRIA PRO VERCELLI

Proviamo a introdurvi alla diretta Pro Patria Pro Vercelli cercando di indovinare le probabili formazioni che verranno schierate dagli allenatori. Pensiamo che la Pro Patria potrebbe schierarsi con un classico 3-5-2 con in porta Rovida; nel terzetto di centrali Cavalli, Alcibiade, Bashi; a centrocampo Somma, Ferri, Nicco, Mallamo, Pitou; e davanti Curatolo e Toci.

La Pro Vercelli invece dovrebbe decidere di scendere in campo con un offensivo 4-3-3 che vede tra i pali Sassi; in difesa Frey, Parodi, Camigliano e Rodio; un trio di centrocampisti come Iotti, Santoro e Contaldo, Maggio, Nepi e Mustacchio in attacco.

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Chi è in vena di buttarsi su qualche scommessa può prendere in considerazione le quote della diretta Pro Patria Pro Vercelli. Secondo quanto proposto da Sisal, i lombardi sembrano partire da favoriti alla vigilia di questo match con l’1 fissato appunto a 2.00 mentre i piemontesi avrebbero meno speranze di poter portare a casa i tre punti con il 2 dato invece a 3.75. Da non sottovalutare poi la quota riguardante il pareggio, con l’x a 3.00, ed a pensarla quasi allo stesso modo è anche Snai che paga però il 2 a 3.70 ed il pari a 3.05.