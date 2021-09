Diretta/ Fiorenzuola Renate streaming video tv: umori opposti (Serie C)

Fiorenzuola Renate, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso il Campo Sportivo n. 1 di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Umori opposti nella sfida che vedrà il Fiorenzuola ritrovare il suo campo, non dovendo così giocare al “Garilli” di Piacenza. Il campionato della neopromossa emiliana è iniziato col botto con un colpo esterno sul campo della quotata Feralpisalò: i gol di Blue e Nelli hanno ribaltato lo svantaggio e hanno fatto fare festa al Fiorenzuola nel tanto atteso giorno del ritorno nel professionismo.

Pesante sconfitta interna per il Renate che invece ha incassato tre gol dal Padova. Era già un big match coi biancoscudati che restano tra i favoriti per il balzo in Serie B, sfiorato nella scorsa stagione. E’ però già la seconda volta consecutiva che il Renate incassa 3 gol in casa, dopo il ko in Coppa Italia contro il Seregno. Un campanello d’allarme da non sottovalutare per le Pantere, che dovranno provare a reagire contro un avversario contro il quale non esistono precedenti nei campionati professionistici.

DIRETTA FIORENZUOLA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Renate non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA RENATE

Le probabili formazioni di Fiorenzuola Renate, match che andrà in scena al Campo Sportivo n. 1 di Fiorenzuola d’Arda. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Di Marco, Potop, Zaccariello, Ferri, Esposito, Currarino, Palmieri, Cavalli, Arrondini, Mamona. Risponderà il Renate allenato da Francesco Parravicini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Drago, Ranieri, Anghileri, Maistrello, Celeghin, Galuppini, Ferrini, Ermacora, Possenti, Merletti, Marano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Campo Sportivo n. 1 di Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



