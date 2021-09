DIRETTA/ Fiorenzuola Seregno video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA FIORENZUOLA SEREGNO: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci ora sui precedenti della diretta di Fiorenzuola Seregno. Le due squadre si sono trovate di fronte in un solo campionato quello di Serie D della stagione 2015/16. All’andata gli ospiti del Seregno si imposero col risultato di 0-1, mentre al ritorno la gara a campi invertiti terminò col risultato finale di 1-1. La stagione è iniziata in maniera difficile per entrambe le compagini. La Fiorenzuola era partita col botto andando a vincere in trasferta per 1-2 contro FeralpiSalò. Peccato per loro però che quello rimarrà per il momento il loro unico successo.

La seconda giornata infatti la squadra fu fermata in casa dal Renate col risultato di 2-2. Arrivò poi un pesante 0-2 casalingo contro l’Albinoleffe. Nell’ultimo turno in trasferta la squadra non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro la Pro Sesto. Decisamente peggio sono andate le cose al Seregno. Dopo lo 0-0 al primo turno in casa della Triestina la squadra ha perso per tre volte di fila. Sono arrivati i ko interni contro FeralpiSalò e Renate e quello esterno contro la Pro Vercelli. Sarà dunque interessante vedere come andrà il match oggi.

DIRETTA FIORENZUOLA SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Seregno non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FIORENZUOLA SEREGNO: PARTITA APERTA!

Fiorenzuola Seregno, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra due compagini affamate di vittoria ed entrambe neopromosse dalla Serie D. Fiorenzuola a secco di gol da due partite, dopo lo 0-2 interno subito contro l’Albinoleffe è arrivato uno 0-0 sul campo della Pro Patria ma il successo manca dal blitz compiuto sul campo della Feralpisalò all’esordio assoluto nel nuovo campionato, dopo una lunga assenza dei piacentini dalla terza serie.

Dalla sua il Seregno dopo essere partito con un pari sul campo della Triestina ha perduto le quattro successive partite ufficiali, compresa quella di Coppa Italia ai rigori contro il Trento e l’ultimo impegno casalingo nel derby brianzolo contro il Renate. Monzesi al momento ultimi in classifica nel girone A, assieme alla Pro Sesto con un solo punto conquistato. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo gli ultimi precedenti nel campionato di Serie D 2015/16: il 4 ottobre 2015 il Seregno vinse di misura, con il punteggio di 0-1, l’ultima sfida disputata sul campo del Fiorenzuola.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA SEREGNO

Le probabili formazioni di Fiorenzuola Seregno, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Olivera, Cavalli, Ferri, Dimarco; Nelli, Zaccariello, Palmieri; Currarino, Tommasini, Bruschi. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Zoia, Galeotafiore, Borghese; Gemignani, Raggio Garibaldi, Marino, D’Andrea; St Clair, Cocco, Cortesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Velodromo Attilio Pavesi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.



