DIRETTA/ Novara Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (28 aprile 2024, Serie C)

La diretta di Novara Fiorenzuola è probabilmente una delle più attese di quest’oggi. Le due squadre possono ancora ottenere la salvezza in questo campionato ma con una sottile differenza. Novara che con una vittoria potrebbe ottenere la salvezza nella misura in cui sia Pergolettese che Arzignano non raggiungessero il bottino pieno nelle rispettive sfide. Fiorenzuola che con una vittoria, invece, scavalcherebbe proprio la formazione piemontese.

Ottenendo il posto ai playout per contendersi l’ultima chance di rimanere in questo campionato. Fiorenzuola che si trova al primo posto delle difese più battute di questo campionato con 60 reti prese; leggermente meglio l’aspetto offensivo potendo vantare sulla presenza del duo di attacco formato da Alberti e Ceravolo. Una sfida mozzafiato che sarà una delle più seguite di quest’oggi per gli ultimi posti in questo campionato. (Marco Genduso)

La diretta Novara Fiorenzuola, che si gioca alle 16:30, sarà uno scontro diretto valido per la zona playout tra la diciassettesima e la diciottesima squadra di questo Girone A di Serie C. I piemontesi devono vincere e sperare nella sconfitta della Pergolettese per recuperare un’altra posizione ma sono obbligati a giocarsi i playout per sperare di rimanere in Serie C. La squadra di Gattuso non perde da due partite ed arriva da un pareggio amaro nell’ultimo secondo in casa contro la Triestina.

Situazione se possibile anche più difficile per il Fiorenzuola che arriva da una serie di risultati altalenanti che sono terminati con un pareggio per 1 a 1 nell’ultima partita contro il Padova. La diciottesima posizione occupata dagli emiliani può essere migliorata solo con una vittoria che porterebbe gli uomini di Tabbiani davanti al Novara.

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Novara Fiorenzuola pronta ad iniziare alle 16.30 di domenica 28 aprile 2024. La partita contro la Triestina ha dato buone conferme al Novara di Giacomo Gattuso che dovrebbe riprendere una buona parte degli undici scesi in campo nell’ultima partita. Corti cerca la titolarità ai danni di Ongaro – in gol contro la Triestina – ma il ballottaggio è serrato. Le certezze del centrocampo sono Di Munno e Ranieri che comporranno la coppia centrale davanti a Boccia pronto ad essere il perno della difesa piemontese.

Pronto ad affidarsi ancora all’esperto Ceravolo, invece, Luca Tabbiani che ha qualche dubbio in più soprattutto nel tridente. Alberti, Bocic, Oneto e Morello sono disponibili ma le maglie sono solo due e risolvere questo nodo potrebbe risultare decisivo per lo svolgimento della partita.

Per chi volesse scommettere sulla Serie C e sulla diretta Novara Fiorenzuola ecco le quote proposte da Pokerstars: i piemontesi partono con il favore del pronostico e con il segno 1 che paga 1,66 contro il 4,60 del segno 2. In caso di pareggio, l’eventuale vincita verrà moltiplicata per 3,50.

