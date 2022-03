Diretta/ Foggia Campobasso streaming video tv: Molisani in ripresa (Serie C)

DIRETTA FOGGIA CAMPOBASSO: SPETTACOLO ZEMAN!

Foggia Campobasso, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Si affrontano due squadre in forma, molisani in ripresa dopo 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite disputate, l’ultima vittoria interna contro il Latina potrebbe essere stato il passo decisivo per il Campobasso per blindare la permanenza diretta in terza serie.

Ancora meglio ha fatto il Foggia nell’ultimo periodo con 3 vittorie consecutive, successi contro Picerno, Paganese e Catania che hanno portato i Satanelli al settimo posto in classifica, ormai praticamente certi della qualificazione ai play off. Nel match d’andata allo stadio Nuovo Romagnoli è terminato in parità lo scontro tra Campobasso e Foggia, 1-1 con i pugliesi in vantaggio con Ferrante ma poi raggiunti da un gol di Liguori.

DIRETTA FOGGIA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Campobasso è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CAMPOBASSO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini; Sbardella, Magri, Menna, Pace; Bontà, Persia, Tenkorang; Liguori, Rossetti, Candellori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











