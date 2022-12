Diretta/ Foggia Catanzaro streaming video e tv. Capolista per la fuga (Serie B)

DIRETTA FOGGIA CATANZARO: TRASFERTA TOSTA PER LA CAPOLISTA!

Foggia Catanzaro, in diretta lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Capolista per la fuga dopo una giornata di campionato che ha visto il Crotone secondo frenare ancora, pareggiando in casa contro la Gelbison. Centrando quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva in campionato il Catanzaro volerebbe a +8 sui pitagorici, compiendo un altro passo decisivo verso il ritorno in Serie B.

DIRETTA/ Foggia Catanzaro (risultato finale 2-0): uno-due letale dei Satanelli

I calabresi dovranno però fare attenzione a un Foggia già affrontato allo “Zaccheria” proprio mercoledì scorso, con i rossoneri che hanno eliminato i giallorossi dai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, vincendo 2-0 il confronto e volando in semifinale. In Serie C però il Foggia è reduce da una brusca frenata in casa del Giugliano. Nei precedenti di campionato il Foggia non batte il Catanzaro in casa dall’1-0 del 20 novembre 2016, i calabresi hanno vinto invece l’ultima sfida allo “Zaccheria” con un fragoroso 2-6 l’11 aprile scorso.

DIRETTA/ Giugliano Foggia (risultato finale 3-2) video: la decide Salvemini

DIRETTA FOGGIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Catanzaro viene fornita dalla televisione di stato, come tutti i posticipi di Serie C: l’appuntamento per il Monday Night è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in mobilità grazie al sito ufficiale e l’app di Rai Play. Naturalmente poi anche questo match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri di terza divisione: potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO FOGGIA CATANZARO SU RAIPLAY

Diretta/ Catanzaro Virtus Francavilla (risultato finale 4-1): capolista inarrestabile

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Tentardini, Pontisso, Ghion, Vandeputte; Bombagi; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA