Diretta/ Foggia Fidelis Andria streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

Foggia Fidelis Andria, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese tra due squadre al momento divise da 2 soli punti in classifica, 8 per il Foggia e 6 per la Fidelis Andria ed entrambe impelagate nei bassifondi della classifica del girone C, situazione sicuramente più deludente per i Satanelli considerando le ambizioni di inizio stagione.

Per il Foggia pari in casa della Juve Stabia nel turno infrasettimanale, risultato di per sé non negativo ma che vede i rossoneri ancora alla rincorsa di una zona più tranquilla di classifica. Dopo 8 tentativi a vuoto l’Andria ha conquistato invece l’agognata prima vittoria in campionato con un perentorio 3-0 inflitto al fanalino di coda della classifica, il Messina. Il 6 febbraio scorso 1-1 nell’ultimo precedente a Foggia tra le due squadre, al 29 agosto 2016 risale l’ultimo successo del Foggia, col punteggio di 2-1, in casa contro l’Andria che non espugna lo “Zaccheria” dallo 0-2 del 17 gennaio 2010.

FOGGIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Foggia Fidelis Andria, valida per la decima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Foggia Fidelis Andria esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Roberto Boscaglia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Leo, Malomo, Sciacca, Costa; Di Noia, Petermann; Peralta, Schenetti, D’Ursi; Vuthaj. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zamarion; Fabriani, Milillo, Dalmazzi, Hadziosmanovic; Candellori, Arrigoni, Paolini; Pavone, Sipos, Djibril.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











