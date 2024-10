DIRETTA ROMA DINAMO KIEV, L’ARBITRO

Roma Dinamo Kiev sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gözübüyük, di evidenti origini turche. Nato il 29 ottobre 1985 ad Haarlem, ha fatto il suo debutto in Eredivisie nel 2010 e ha la qualifica di arbitro internazionale FIFA dal 2012, per cui è un fischietto di notevole esperienza, sia in patria sia nelle Coppe europee. In questa stagione sarà il suo debutto in Europa League, tuttavia Serdar Gözübüyük ha già arbitrato una prestigiosa partita di Champions, cioè Benfica Atletico Madrid 4-0, nella quale aveva comminato cinque cartellini gialli e soprattutto assegnato ben due calci di rigore.

Naturalmente il fischietto olandese non sarà da solo per Roma Dinamo Kiev, al fianco di Serdar Gözübüyük ci sarà una squadra tutta dei Paesi Bassi, a cominciare dai due guardalinee Erwin Zeinstra e Johan Balder, mentre il signor Sander van der Eijk sarà il quarto uomo. Infine, alla VAR avremo come responsabile Dennis Higler, affiancato da Erwin Blank, che agirà quindi in qualità di assistente AVAR questa sera allo stadio Olimpico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA DINAMO KIEV, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non sarà possibile vedere la diretta Roma Dinamo Kiev in chiaro perché sarà esclusivamente trasmessa da Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete seguire con noi anche la diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questo match.

GIALLOROSSI ANCORA A SECCO DI VITTORIE

La terza giornata di Europa League aprirà lo Stadio Olimpico di Roma per la diretta Roma Dinamo Kiev in campo giovedì 24 ottobre dalle 18,45. Le due squadre hanno valori nettamente diversi e ma lo stesso obiettivi di superare la fase a campionato. Ha iniziato male la Roma di Juric che è ferma a quota 1 dopo aver clamorosamente perso in casa dell’Elfsborg. Ancora peggio il discorso per la Dinamo Kiev che ha perso contro Lazio e Hoffenheim incassando ben cinque reti senza riuscire a segnarne neanche una.

ROMA DINAMO KIEV, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni della partita. La Roma di Juric farà un importante turnover in fase offensiva dove Baldanzi e Soulé andranno a sostenere l’unica punta Dovbyk. Le Fee e Pisilli andranno in mediana con Angelino e Abdulhamid sugli esterni a sostenere la manovra. Svilar sarà il portiere con Mancini, Ndicka e Hermoso a completare la linea difensiva a tre.

4-3-3, invece, per la Dinamo Kiev di Shovkovskyi che manderà in campo un tridente molto talentuoso formato da Voloshyn, Vanat e Kabaiev. Il centrocampo a tre sarà composto da Shaparenko, Brazhko e Mykhailenko mentre, a difesa della porta di Bushchan, la linea difensiva sarà Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaiev.

ROMA DINAMO KIEV, LE QUOTE

Utilizziamo le quote di Sisal per la diretta Roma Dinamo Kiev per analizzare ulteriormente questa partita. I giallorossi partono nettamente favoriti e vedono la loro vittoria a 1,50 contro il 6 per gli ucraini e il pareggio X a 4,00.