Diretta/ Foggia Fidelis Andria streaming video tv: è derby! (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA FOGGIA FIDELIS ANDRIA: FATTORE ZEMAN IN COPPA ITALIA?

Foggia Fidelis Andria, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Ancora un derby pugliese all’orizzonte per il Foggia che ne ha affrontati diversi nelle ultime settimane. Vittoria per 1-0 contro il Monopoli e due 1-1 consecutivi contro Bari e Taranto in campionato, ai quali se ne è aggiunto un altro contro i lucani del Picerno. Una serie di “X” da cui la squadra di Zeman vuole scuotersi approfittando della chance di Coppa.

DIRETTA/ Picerno Foggia (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Curcio

La Fidelis Andria continua a dibattersi nei bassifondi della classifica del girone C, diverse difficoltà per i biancazzurri che non riescono a trovare la giusta continuità, cadendo in casa del Latina dopo la vittoria interna contro la Turris. Il Foggia ha vinto 0-3 la sfida di campionato del 29 settembre scorso in casa dell’Andria, le due squadre non si affrontano invece a Foggia dal precedente del 29 agosto 2016, 2-1 per i Satanelli il risultato finale in quell’incrocio.

Diretta/ Latina Fidelis Andria (risultato finale 1-0): Jefferson decide, rosso Amadio

DIRETTA FOGGIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Fidelis Andria sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Volpe; Martino, Di Pasquale, Sciacca, Garattoni; Rocca, Petermann, Gallo; Merkaj, Ferrante, Curcio. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Ciro Ginestra con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Lacassia, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia, Carullo; Tulli, Bubas.

Diretta/ Fidelis Andria Turris (risultato 1-0) streaming video tv: risultato finale!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.52, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA