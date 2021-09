DIRETTA/ Foggia Juve Stabia video streaming tv: tradizione del match piuttosto ricca

DIRETTA FOGGIA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Si sta avvicinando la diretta di Foggia Juve Stabia, sicuramente è intrigante dire qualcosa in più sulla storia di questa partita del girone C di Serie C che vanta un numero molto abbondante di precedenti. non a caso, è sufficiente tornare indietro solamente fino al 2014 per trovare ben dieci precedenti, nei quali è sicuramente in netto vantaggio il Foggia grazie a ben quattro vittorie, che si sommano ad altrettanti pareggi ed appena due affermazioni per la Juve Stabia.

Il fattore campo è decisamente importante, dal momento che una sola di tutte queste vittorie è arrivata in trasferta, cioè l’1-3 del Foggia a Castellammare di Stabia di sabato 7 maggio 2016. Gli ultimi due precedenti tuttavia sorridono soprattutto alle Vespe: nella scorsa stagione infatti ci furono un pareggio per 1-1 all’andata a Foggia lunedì 11 gennaio scorso e poi una vittoria casalinga per 3-0 della Juve Stabia al ritorno, disputato domenica 25 aprile. Il Foggia però in casa vola contro i campani: oggi cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FOGGIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Juve Stabia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

FOGGIA JUVE STABIA: FATTORE ZEMAN

Foggia Juve Stabia, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Quello tra Foggia e Juve Stabia sarà un confronto tra due tecnici che sono stati abituati per molti anni al massimo palcoscenico del calcio Nazionale. Zdenek Zeman ha impostato una nuova ripartenza a Foggia, cercando spazi e idee innovative come nel suo stile ma al momento assestandosi a metà classifica, pareggiando 1-1 a Latina dopo l’inatteso scivolone interno contro la Turris.

La Juve Stabia invece, allenata da Walter Novellino, è ancora imbattuta dopo quattro partite ma con un solo punto in più del Foggia, avendo ottenuto finora le Vespe tre pareggi e una vittoria, con l’ultima “X” ottenuta in casa con un pareggio a reti bianche contro il Campobasso. L’11 gennaio scorso è terminato 1-1 l’ultimo precedente allo stadio Zaccheria tra le due squadre, 1-0 per i Satanelli l’ultima vittoria in casa con le Vespe dei padroni di casa il 5 marzo 2017, mentre la Juve Stabia dal 2005 a oggi non è mai riuscita a vincere a Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Foggia Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Volpe, Martino, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Rizzo Pinna, Petermann, Rocca; Di Grazia, Merkaj, Curcio. Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Novellino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Berardocco; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



