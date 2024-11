DIRETTA FOGGIA JUVENTUS U23: POSTA IN PALIO DELICATISSIMA

La diretta Foggia Juventus U23 farà venire in mente a molti ricordi gloriosi, quando nella città pugliese arrivava la prima squadra bianconera: adesso bisogna accontentarsi della Next Gen, che i rossoneri pugliesi ospiteranno nella quattordicesima giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2024. I ricordi possono fare male, perché purtroppo l’attualità è molto più modesta verso la diretta Foggia Juventus U23, con i pugliesi che hanno 10 punti in classifica e i bianconeri 7, quindi si deve lottare duramente per raggiungere la salvezza.

Video Cavese Foggia (2-1)/ Gol e highlights: la decide Saio! (Serie C, 4 novembre 2024)

Il periodo difficile di entrambe le formazioni è stato confermato anche nella scorsa giornata, con il Foggia che ha perso contro la Cavese facendosi risucchiare sempre più in basso, mentre la Juventus U23 ha mosso la classifica, ma il pareggio casalingo contro il Latina, altra squadra nei bassifondi, non può certo essere celebrato come una grande impresa. La posta in palio si fa sempre più delicata, chi avrà la meglio oggi pomeriggio? Ce lo dirà la diretta Foggia Juventus U23…

Cavese Foggia (risultato finale 2-1): trionfa la Cavese (4 novembre 2024)

FOGGIA JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Foggia Juventus U23 in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare. Nessuna sorpresa dunque, dal momento che tutte le partite del campionato di Serie C sono trasmesse su questa emittente; di conseguenza, saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire ai rispettivi abbonati la diretta Foggia Juventus U23 streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA JUVENTUS U23

Spazio adesso alle informazioni che possiamo indicarvi a proposito delle probabili formazioni per la diretta Foggia Juventus U23. Cominciamo dal modulo 4-3-3 dei padroni di casa pugliesi, che il nuovo mister Luciano Zauri potrebbe proporre con i seguenti undici titolari: in porta De Lucia; davanti a lui i quattro difensori Salines, Carillo, Parodi e Felicioli; un terzetto di centrocampo nel quale dovrebbero agire dal primo minuto Mazzocco, Pazienza e Gargiulo; infine, nel tridente del Foggia spazio per Zunno, Murano e Millico.

Diretta/ Juventus U23 Latina (risultato finale 0-0): gol annullato a Papadopoulos! (3 novembre 2024)

La risposta della Juventus U23 allenata da Paolo Montero dovrebbe invece prevedere un modulo 3-4-2-1, con la difesa a tre formata da Perotti, Gil e Scaglia davanti al portiere Daffara; per i giovani bianconeri ecco poi il quartetto di centrocampo composto da destra a sinistra da Comenencia, Peeters, Palumbo e Cudrig; avanzando sulla trequarti indichiamo come possibili titolari Afena-Gyan e Papadopoulos alle spalle del centravanti Semedo.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AI PUGLIESI

Adesso non ci resta che dare uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico che completa la presentazione della diretta Foggia Juventus U23, che vede favoriti i padroni di casa: quota 1,70 infatti è il valore per il segno 1, mentre si tocca quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio oppure 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio della Next Gen della Juventus.