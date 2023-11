DIRETTA/ Foggia Latina (risultato 1-2) video streaming tv: ci pensa Mastroianni! (Serie C, 24 novembre 2023)

DIRETTA FOGGIA LATINA (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Pino Zaccheria il Latina batte il Foggia per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti perdono prematuramente per infortunio Crecco, sostituito da Ercolano già al 26′, ma questo non impedisce loro di riuscire a passare in vantaggio al 40′ grazie alla rete messa a segno da Del Sole, su assist di Riccardi. Nel secondo tempo il ritmo del match risulta ancora parecchio sostenuto nonostante manchino le azioni realmente degne di nota.

Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri trovano il gol del pari al 65′ per merito del colpo di testa vincente firmato da Salines. Tuttavia, ci pensa Mastroianni a riportare definitivamente avanti i nerazzurri con il gol dell’81’. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Latina di portarsi a quota 25 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Foggia resta frmo a 21 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

FOGGIA LATINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Foggia Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Foggia Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Foggia e Latina sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Di Donato perdono prematuramente Crecco, rimpiazzato da Ercolano a causa di un infortunio già al 26′, ma riescono in ogni caso a passare in vantaggio al 40′ grazie alla rete messa a segno da Del Sole, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Riccardi. Fino a questo momento il direttore di gara Luigi Catanoso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha ammonito rispettivamente Peralta al 43′ da una parte e De Santis al 45’+4′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Foggia e Latina è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Cudini tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva fallendo un paio di opportunità molto interessanti con Garattoni tra il 4′ ed il 6′. Ecco le formazioni ufficiali:

FOGGIA (3-5-2) – Nobile; Salines, Carillo, Riccardi; Garattoni, Frigerio, Fiorini, Martini, Vezzoni; Peralta Tounkara. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Papazov, Pazienza, Agnelli, Odjer, Tonin, Rossi, Idrissou, Brancato, Embalo. Allenatore: Mirko Cudini. LATINA (3-4-3) – Cardinali; Marino, De Santis, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino, Crecco; Del Sole, Mastroianni, Riccardi. A disposizione: Vona, Bertini, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Fella, Polletta, Paganini, Jallow, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Foggia Latina evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al nono e settimo posto dell’attuale classifica del girone C di Lega Pro. Padroni di casa che hanno raccolto 21 punti in questo campionato conditi da 13 gol realizzati e 10 subiti. Questi dati statistici evidenziano la formazione pugliese come la seconda difesa meno battuta di questo campionato, alla pari dell’Avellino e sotto solamente alla Juve Stabia con 5 reti prese.

Il miglior marcatore per i Satanelli risulta essere l’attaccante classe 2001 Riccardo Tonin. Tuttavia, il gol manca dalla sfida del 21 ottobre persa contro il Crotone. Ospiti che vantano ben due calciatori a quota quattro reti in campionato: Fabrizi e Mastroianni. La classifica posiziona i laziali al settimo posto con 22 punti in classifica. I gol realizzati sono 19 mentre 16 quelli subiti. Latina che rappresenta il sesto attacco più prolifico del campionato. Guardando l’andamento di forma delle due formazioni si nota come gli ospiti, dopo tre risultati utili consecutivi, siano usciti dal campo sconfitti in casa contro il Picerno con il risultato di 0-3. Nell’ultimo turno successo per il Foggia contro i siciliani del Messina con il risultato di 2-0. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Latina Foggia evidenzia due formazioni che si sono affrontate tra il 2021 ed oggi in quattro occasioni. In queste quattro sfide c’è sempre stato un gol da entrambe le parti, con qualvolta si sono affrontate. Nel 2021 il risultato è stato di pareggio (1-1). Ad andare in rete Ferrante per il Foggia mentre Tessiore per il Latina. La seconda sfida da analizzare è terminata con la vittoria esterna a sorpresa da parte del Latina grazie ai gol firmati da Nicolao, Esposito e Sane.

Per il Foggia rete firmata da Alessio Curcio. Partita successiva che terminò con lo stesso risultato di 1-3 in favore del Latina. Ancora una vittoria per la formazione laziale, questa volta trascinata da Rosseti, Carletti e Fabrizi. L’ultima sfida è terminata con il successo in trasferta per il Foggia con il pesante risultato di 1-5. Ad andare in rete Costa, Ogunseye, Garattoni, Di Noia e Peteermann. Per il Latina gol su calcio di rigore firmato da Carletti. (Marco Genduso)

ROSSONERI CONTRO NEROAZZURRI

La diretta Foggia Latina, in programma venerdì 24 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa stanno vivendo un periodo altalenante dato che sono reduci dalla vittoria in trasferta col Messina, preceduta dal pareggio a reti bianche con la Juve Stabia e poi ancora dall’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano dell’Avellino.

Il Latina sembrava aver trovato continuità di risultato dopo aver eliminato dalla Coppa Italia Serie C il Giugliano per 2-1 e archiviato nettamente la pratica Messina in campionato per 3-0, ma l’ultimo turno ha sorpreso i neraozzurri. Infatti nella sfida contro il Picerno, il Latina ha subito una brusca sconfitta per 3-0 che ha riportato un po’ tutti coi piedi per terra.

FOGGIA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Foggia Latina vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Nobile, difeso qualche metro più avanti da Riccardi, Carillo e Salines. A centrocampo Martini e Di Noia con Garattoni e Vezzoni esterni mentre sulla trequarti fissa la presenza di Peralta. Davanti al dieci agiranno Tonin e Tounkara.

Stesso assetto tattico per il Latina che schiera Carindali tra i pali. Retroguardia composta da Di Renzo, Rocchi e Marino. Agiranno ai lati Pagnini e Crecco con Di Livio e Riccardi in cabina di regia. In attacco Fella e Mastroianni con alle loro spalle il supporto di Del Sole.

FOGGIA LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Latina danno per favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo William Hill, il 2 fisso è dato a 3.50 mentre il segno X relativo al pareggio 2.90.

