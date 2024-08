DIRETTA TARANTO LATINA, SOLO PAREGGI E SCONFITTE

Ci siamo, alla ricerca della prima vittoria stagione. La diretta Taranto Latina vede due squadre che ancora non sono riusciti a regalare una gioia ai propri tifosi. La gara andrà in scena questo venerdì 30 agosto alle ore 20:45.

Partiamo dai rossoblu che hanno subito una pesante sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Benevento, un pesante 6-0 complice anche una formazione rimaneggiata tra Primavera e non solo. In campionato è arrivata la sconfitta di misura in Campania contro il Giugliano.

I nerazzurri sono stati anche loro estromessi dalla competizione di categoria nel match casalingo contro il Perugia col punteggio di 4-1: la rete di Mastroianni per il Latina è arrivata solo all’84esimo. In Serie C perlomeno un punto è stato portato a casa facendo 1-1 con la Casertana, rete di Di Livio su rigore e pareggio beffardo al 98esimo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TARANTO LATINA IN TV E STREAMING

C’è tanta attesa per la partita e dunque andiamo a vedere dove si potrà assistere alla diretta Taranto Latina. Come per tutte le sfide di Serie C, il match andrà in scena su Sky o NOW.

Se invece vi interessa vedere la partita in diretta streaming la soluzione è analoga: le applicazioni di Sky e NOW faranno vedere l’incontro sotto abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO LATINA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Taranto Latina. I pugliesi si schiereranno col 4-3-3 con Del Favero in porta, difesa a quattro con Mastromonaco, De Santis, Matera e Enrici a chiudere il reparto. Schirru e Verde le due mezzali con Fioriani al centro. Davanti Garau, De Marchi e Fabbro.

Il Latina invece preferisce l’assetto tattico 3-5-2: tra i pali Zacchi, protetto qualche metro più avanti da Ercolano, Cortinovis e Vona. Ciko e Saccani agiranno da esterni con Petermann, Di Livio e Riccardi nella zona nevralgica del campo. In attacco Mastroianni con Bocic..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TARANTO LATINA

Infine analizziamo le quote per le scommesse Taranto Latina. Per i pugliesi la quota relativa alla vittoria è di 3.70 dunque non sono i favoriti dato che il 2 fisso è offerto ad una quota pari a 1.90. Di poco superiore a 3 quella del pareggio (3.10).Ci saranno almeno tre gol nel corso della partita? L’Over 2.5 sembra non convincere i bookamkers contando che è quotato 2.35 contro l’1.57 dell’Under. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.66.