Diretta/ Foggia Monterosi Tuscia streaming video tv: Zeman riparte (Serie C)

DIRETTA FOGGIA MONTEROSI TUSCIA: ZEMAN VUOLE UN GRANDE RITORNO!

Foggia Monterosi Tuscia, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo il 2-2 di Avellino che ha chiuso il girone d’andata, Zeman riparte cercando il ritorno ai tre punti contro il Monterosi. I 4 punti di penalizzazione subiti dai Satanelli hanno sicuramente influito sul morale, considerando che il Foggia ha disputato comunque un’ottima prima parte di stagione.

E’ un punto indietro rispetto la salvezza diretta la formazione viterbese, matricola assoluta del torneo ma comunque capace di difendersi con efficacia. Pirotecnico pareggio con il punteggio di 3-3 nell’ultima trasferta a Latina per il Monterosi Tuscia, che dopo il successo sulla Fidelis Andria ha comunque messo altro ossigeno importante in classifica, dimostrando grande carattere nella rimonta contro i pontini.

DIRETTA FOGGIA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



