CHOC A FOGGIA: TRE TIFOSI MORTI DOPO TRASFERTA

Lutto nel mondo del calcio e in due comunità pugliesi per l’incidente stradale avvenuto sulla Potenza Melfi: tre tifosi del Foggia sono morti, uno dei quali è originario di Barletta, che si unisce al dolore per questa tragedia. Erano tutti e tre giovani, tutti appartenenti alla curva Nord: il più piccolo aveva 13 anni, gli altri due 17 e 21. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica e la dinamica è da chiarire, ma dalle prime informazioni è emerso che c’è stato uno scontro frontale tra due auto, ma pare che sia coinvolto anche un un altro mezzo, un autobus di tifosi.

Diretta/ Potenza Foggia (risultato finale 1-1): pareggia Emmausso! (Serie C, 13 ottobre 2024)

I tre tifosi del Foggia stavano tornando a casa dopo la trasferta in Basilicata: erano tutti a bordo della stessa vettura. In prossimità di una curva, a poca distanza dall’uscita di Potenza Est, sulla strada statale 93 tra il capoluogo lucano e Melfi, è avvenuto lo scontro frontale. Sette persone sono rimaste ferite, di cui due sono gravi: hanno 15 e 18 anni e sono ricoverati in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza. Due dei feriti sono bambini e si trovano in pediatria, un adulto è stato ricoverato in chirurgia toracica, altri due feriti si trovano in medicina d’urgenza. Tra i feriti c’è anche una famiglia lucana composta dai genitori e due figli di 10 e 13 anni.

Diretta/ Foggia Taranto (risultato finale 2-0): derby ai padroni di casa! (Serie C, 4 ottobre 2024)

IL CORDOGLIO PER L’INCIDENTE STRADALE

Sull’incidente stradale è stata apertura un’inchiesta dalla procura di Potenza, infatti sono in corso le indagini per ricostruire la precisa dinamica. Nel frattempo, si diffonde il dolore. Una delle vittime è figlio di una figura di spicco della tifoseria del Barletta, a cui nelle ultime settimane tante piazze italiane avevano espresso vicinanza, in quanto sta lottando contro una dura malattia.

Ora il dolore atroce per la morte del figlio: lo ha espresso anche in un messaggio social in cui afferma che avrebbe preferito morire lui al suo posto e promette di lottare per lui e l’altro figlio contro la malattia che lo ha colpito. La Lega Pro, invece, ha diffuso un comunicato in cui oltre a piangere la morte dei tre tifosi del Foggia, si unisce al dolore delle famiglie e del club pugliese in un momento così difficile, mandando le condoglianze.

Video Avellino Foggia (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Patierno! (Serie C 29 settembre 2024)