VIDEO FOGGIA CATANIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria le squadre di Foggia e Catania si annullano a vicenda pareggiando per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i siciliani sembrano iniziare la partita in maniera davvero arrembante cogliendo la traversa con Montalto già intorno al 1′ ma i minuti passano e lentamente i pugliesi crescono senza inquadre il bersaglio di testa con Emmausso al 24′.

La rete del vantaggio del Foggia arriva quindi al 39′ per merito di Tascone, bravo a concretizzare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo, nonostante i rossazzurri fossero tornati in campo con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale gol del pareggio, sono sempre i rossoneri ad andare a segno con Tascone, il quale completa la doppietta personale al 51′ su assist di Emmausso.

Nel finale gli elefanti sprecano al 69′ quando D’Andrea, dopo aver subito fallo da Parodi, si fa parare un penalty da De Lucia ed è invece Inglese a riaprire le sorti del match all’89’. Il pari definitivo arriva al 90’+4′ con la rete di Di Gennaro, assistito da D’Andrea, e gli uomini di mister Capuano rimangono anche in inferiorità numerica dal 90’+6′ a causa dell’espulsione di Santaniello.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Silvestro al 15′, Carillo al 45’+1′, Danzi al 62′, Emmausso al 72′ e Santaniello, al 90’+5′ ed al 90’+6′ con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Luperini al 42′, Verna al 44′ e Ierardi al 90′ dall’altro. Il punto maturato in questa decima giornata di campionato permette al Foggia di salire a quota 10 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Catania si porta invece a 18 punti.

VIDEO FOGGIA CATANIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS