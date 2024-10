DIRETTA FOGGIA CATANIA: UNA PARTITA DI ENORME BLASONE

La diretta Foggia Catania è sicuramente una delle migliori che l’intero campionato di Serie C possa offrire in termini di blasone e importanza di entrambe le piazze. Per la decima giornata del girone C si andrà in campo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, con orizzonti a dire il vero piuttosto differenti. La diretta Foggia Catania si annuncia infatti molto delicata per i padroni di casa rossoneri pugliesi, che arrivano da un buon pareggio a Potenza ma finora hanno raccolto solo 9 punti in classifica e quindi sono più vicini alla zona calda piuttosto che ai playoff.

Foggia, 3 tifosi morti in incidente stradale sulla Potenza Melfi/ Tornavano a casa dopo trasferta: 7 feriti

Stanno sicuramente meglio gli ospiti siciliani: il Catania dopo la vittoria per 2-0 contro l’Altamura ha raggiunto quota 17 punti e quindi è evidentemente nelle posizioni di vertice in classifica, nel gruppo – in verità ancora piuttosto folto – che può puntare anche al primo posto e quindi alla promozione immediata. Certo, il cammino è ancora decisamente molto lungo, motivo per cui è meglio non fare molti calcoli e pensare invece a godersi le emozioni che sicuramente ci riserverà la diretta Foggia Catania…

Diretta/ Potenza Foggia (risultato finale 1-1): pareggia Emmausso! (Serie C, 13 ottobre 2024)

FOGGIA CATANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sicuramente ci sarà grande presenza di pubblico sugli spalti, ma per tutti gli altri dobbiamo ricordare che la diretta Foggia Catania in tv sarà offerta dai canali di Sky Sport, che è la ‘casa’ della Serie C anche in questo campionato. Inoltre, i possessori di un abbonamento potranno sfruttare anche i servizi di Sky Go oppure di Now Tv per usufruire della diretta Foggia Catania streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANIA

Adesso indichiamo i possibili titolari nelle probabili formazioni per la diretta Foggia Catania. Ezio Capuano e i suoi ragazzi vorranno regalare una gioia a una città ancora scossa dal tragico incidente che ha spezzato le vite di giovani tifosi rossoneri, ci proveranno con il seguente modulo 3-4-2-1: De Lucia protetto dai tre difensori Salines, Camigliano e Carillo; a centrocampo Gargiulo e Mazzocco, affiancati dai due esterni Silvestro a destra e Vezzoni a sinistra; infine, il reparto offensivo del Foggia dovrebbe prevedere Zunno ed Emmausso trequartista alle spalle del centravanti Murano.

Diretta/ Catania Altamura (risultato finale 2-0): vittoria rossoblu! (Serie C, 12 ottobre 2024)

Mister Domenico Toscano dovrebbe replicare con un modulo 3-5-2, nel quale i possibili undici titolari del Catania sono: il portiere Adamonis; la difesa a tre formata da Ierardi, Castellini e Di Gennaro; Guglielmotti a destra ed Anastasio a sinistra come esterni del folto centrocampo a cinque, con Jimenez perno centrale fra le due mezzali Carpani e Verona; infine, nella coppia d’attacco del Catania potrebbero partire titolari Stoppa e Inglese.

QUOTE EQUILIBRATE PER IL PRONOSTICO

C’è incertezza attorno all’esito della diretta Foggia Catania, con un leggerissimo vantaggio per gli ospiti ma differenze davvero minime nelle quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai. Per la precisione, il segno 2 è quotato a 2,40, mentre si arriva a 2,85 in caso di vittoria del Foggia (naturalmente segno 1), oppure fino a 2,95 volte la posta in palio sul pareggio, con il segno X che sarebbe di un soffio l’ipotesi più remunerativa.