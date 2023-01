Diretta/ Foggia Picerno streaming video tv: sulla strada dei play off (Serie C)

DIRETTA FOGGIA PICERNO: IN EQUILIBRIO

Foggia Picerno, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Scontro sulla strada dei play off, i Satanelli hanno chiuso il 2022 con 2 vittorie consecutive ottenute contro Turris e Latina, balzando da soli al sesto posto in classifica del girone C. Impresa resa ancora più importante dal fatto che entrambi gli impegni erano in trasferta.

Foggia che ha sorpassato proprio il Picerno, che non ha potuto far nulla nell’ultimo impegno del 2022 contro la lanciatissima capolista Catanzaro. I lucani venivano comunque da una strepitosa striscia di 4 vittorie consecutive che li ha proiettati in zona play off allontanandoli dai bassifondi della classifica. Il 13 marzo 2022 il Foggia ha vinto l’unico precedente di campionato in casa in Serie C contro il Picerno, col punteggio di 3-2. Il 4 ottobre scorso le due squadre si sono già affrontate a Foggia in Coppa Italia, i pugliesi hanno avuto la meglio ma solo ai calci di rigore.

FOGGIA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Foggia Picerno sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Picerno, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FOGGIA PICERNO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

