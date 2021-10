Diretta/ Foggia Taranto streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA FOGGIA TARANTO: ALTRO DERBY PER ZEMAN!

Foggia Taranto, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un altro derby pugliese per il Taranto dopo quello vinto contro la Fidelis Andria. Una vittoria che ha riportato entusiasmo per i rossoblu, che avevano frenato dopo un avvio stagionale entusiasmante, e li ha ripiazzati nel gruppo delle terze in classifica, a braccetto con Turris, Monopoli, Palermo e lo stesso Foggia.

DIRETTA/ Taranto Fidelis Andria (risultato finale 2-1): la ribalta Santarpia!

Il Foggia non è di certo un avversario malleabile, la squadra di Zdenek Zeman è reduce da un’ottima prestazione sul campo del Bari, che ha fatto seguito alla vittoria interna contro il Monopoli. Per i Satanelli all’orizzonte c’è dunque il terzo derby pugliese consecutivo, questa sfida può rappresentare, vista la classifica, un importante esame di maturità per entrambe le squadre. Il 6 ottobre 2019, nel campionato di Serie D, il Foggia ha vinto di misura 1-0 l’ultima sfida interna contro il Taranto, che non espugna lo stadio Zaccheria dallo 0-1 del 13 novembre 2011.

DIRETTA/ Bari Foggia (risultato 1-1) streaming video tv: finisce in parità!

DIRETTA FOGGIA TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Taranto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Taranto, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Civilleri, Labriola; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco.

Video/ Foggia Monopoli (1-0) gol e highlights: Ferrante decide il derby (Serie C)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA