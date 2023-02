Diretta/ Foggia Taranto streaming video tv: è derby! (Serie C)

DIRETTA FOGGIA TARANTO: ROSSONERI CONTRO ROSSOBLÙ

La diretta Foggia Taranto, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 21:00, vede un interessante scontro tutto pugliese. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive, a farne le spese Potenza e Pescara rispettivamente battute 3-0 e 4-0. Più blando a livello di punti il rendimento del Taranto che arriva a questa sfida con tre pareggi nelle ultime tre sfide, dividendo la posta in palio con Turris, Fidelis Andria e Gelbison.

DIRETTA/ Taranto Gelbison (risultato finale 0-0): rosso per Papa!

In casa il Foggia fatica più di quanto si possa pensare nonostante il caldissimo pubblico a supporto dei rossoneri. Solamente quindicesimi i pugliesi per via di sette partite senza vittorie in undici match casalinghi. Anche il Taranto, lontano dallo Iacovone, fatica non poco con sole due vittorie in dodici partite e con ben otto sconfitte a raccontare il cattivo trend esterno.

DIRETTA/ Pescara Foggia (risultato finale 0-4): rossoneri espugnano l'Adriatico!

DIRETTA FOGGIA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Foggia Taranto verrà caricata sulla piattaforma Eleven Sports, dove saranno consultabili anche le altre partite di Serie C. Necessario obbligatoriamente l’abbonamento, stagionale o mensile. La diretta Foggia Taranto sarà trasmessa in streaming video su smart tv e dispositivi quali computer, smartphone o tablet

FOGGIA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Taranto saranno mostrate dai Satanelli col modulo 3-4-1-2. A impedire che si gonfi la rete ci sarà Nobile. Il braccetto destro Garattoni, il difensore centrale Di Pasquale e il braccetto sinistro Rizzo. Innanzi ad essi, di fondo, abbiamo Leo, Petermann, Frigerio e Costa. Come mezzala Schenetti e le due punte d’attacco Iacoponi e Ogunseye.

Diretta/ Fidelis Andria Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti pericolosi

Il modulo nemico vede gli Ionici col 3-5-2 Vannucchi a maneggiare le pallonate, il tridente difensivo Evangelisti, Antonini Lui e Manetta. A fendere l’area centrale Mastromonaco, Labriola, Romano, il numero 96, come equilibratore e Crecco e Ferrara a chiudere la catena. Terminale offensivo Bifulco e Tomassini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Foggia Taranto vedono i rossoneri favoriti sui rossoblu. Per Snai, il successo è orientato a 1.55 contro i 6.50 in favore degli Ionici. Segno X a 3.60, esito che si è verificato due volte a cavallo tra il 2021 e il 2022.

L’esito che vede entrambe le squadre in gol viene quotato a 2.25 mentre il No Gol è a 1.55. L’Over 2.5, raramente capitato nei precedenti più freschi tra le società pugliesi, è infatti dato a 2.25 con l’Under a 1.55. Finirà 1-0 per i rossoblu come ad ottobre scorso? Quota 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA