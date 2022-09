DIRETTA/ Foggia Virtus Francavilla video streaming tv: tre incroci allo Zaccheria

DIRETTA FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

Al Pino Zaccheria la diretta di Foggia Virtus Francavilla si è disputata fino a questo momento in tre occasioni. In queste i biancoazzurri non hanno mai vinto, incapaci di battere questo avversario anche tra le mura amiche. Sono invece due i successi dei rossoneri e uno è il pareggio sempre in casa dei rossoneri. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando a Foggia vinsero i padroni di casa 1-0, il calendario recitava 11 dicembre 2021.

DIRETTA/ Picerno Foggia (risultato finale 3-0): Pitarresi chiude il match

La partita in questione fu decisa dal gol di Ferrante alla fine del primo tempo. L’unico punto ottenuto dalla Virtus Francavilla su questo campo è un 1-1 del novembre del 2020. La gara in questione aveva visto i padroni di casa andare avanti al minuto 51 con Rocca. Gli ospiti riuscivano a trovare la via del pareggio grazie a una giocata di Castorani al minuto 82 alla fine di una gara che era stata davvero molto equilibrata. Vedremo cosa accadrà nella partita di oggi.

Diretta/ Virtus Francavilla Messina (risultato finale 1-0): pugliesi di misura!

FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Torino Cesena Primavera (risultato finale 2-1): la decide Njie

FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA: SATANELLI ANCORA AL PALO!

Foggia Virtus Francavilla, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese con il Foggia che arriva scottato all’appuntamento dopo la dura sconfitta subita sul campo del Picerno, che ha fatto seguito allo scivolone interno contro il Latina. Un avvio di campionato da incubo per i Satanelli, con la panchina di Boscaglia che potrebbe scottare con un nuovo passo falso.

Non sarà un cliente facile la Virtus Francavilla che dopo il pari all’esordio in casa della Turris ha ottenuto lo scorso weekend la sua prima vittoria stagionale, battendo in casa il Messina. L’11 dicembre 2021 le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta in campionato con vittoria di misura del Foggia grazie a una rete messa a segno da Ferrante. Nei 6 derby giocati in Serie C la Virtus Francavilla non è finora mai riuscita a battere i rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Roberto Boscaglia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Leo, Malomo, Sciacca, Costa; Di Noia, Petermann; Peralta, Schenetti, D’Ursi; Vuthaj. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Antonio Calabro con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Giorno, Tchetchoua, Cisco; Murilo, Perez, Maiorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA