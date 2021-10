Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Usa 2021)

DIRETTA FORMULA 1: IL TESTA A TESTA VERSTAPPEN-HAMILTON

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Austin si corre il Gran Premio degli Usa 2021, il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2021. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato del Circuit of the Americas avrà luogo alle ore 21.00 italiane, cioè quando nella città del Texas saranno le 14.00 locali del pomeriggio considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia da Austin. Da notare che la gara scatterà ben due ore prima di quanto fatto ieri per le qualifiche, una anomalia che potrebbe magari anche condizionare il rendimento di qualcuno, perché le temperature potrebbero essere differenti.

Pronostico Formula 1/ Gp Stati Uniti, Martini: "Hamilton favorito!" (esclusiva)

Segnaliamo ogni possibile dettaglio perché la diretta Formula 1 quest’anno è una lotta sul filo dell’equilibrio per assegnare il titolo di campione del Mondo a Max Verstappen oppure a Lewis Hamilton. Ogni singolo punto potrebbe fare la differenza, quindi ogni minimo dettaglio può avere importanza, anche se il cammino poi sarà ancora molto lungo, visto che tra novembre e la prima metà di dicembre ci saranno la bellezza di altri cinque Gran Premi, dunque manca ancora più di un quarto della stagione. La Ferrari ha mostrato segni di ripresa: sognare una vittoria come quella di Kimi Raikkonen nel 2018 sembra difficile, ma la Rossa è comunque chiamata a fare il massimo…

Hamilton dopo l'incidente nel GP di Monza di F1/ "Sarà un precedente importante"

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio degli Usa 2021 sul circuito di Austin, appuntamento che causa Covid era saltato l’anno scorso e torna dunque nel Mondiale dopo due anni, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio degli Usa, diciassettesimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa di Austin non sarà visibile in tempo reale e non si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal Texas senza alcun ritardo.

Russel alla Mercedes: ufficiale/ F1, con Hamilton dal 2022 "Dopo Bottas sarà dura..."

Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Usa 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Austin, diciassettesimo atto della stagione 2021, ma solo in differita alle ore 23.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Dopo aver infiammato la giornata di venerdì con un litigio in piena regola mentre si lanciavano per il giro veloce, ieri Max Verstappen e Lewis Hamilton ci hanno emozionato con delle qualifiche tiratissime che alla fine hanno premiato il pilota olandese della Red Bull, autore della pole position in 1’32″910. Il record della pista di Austin continua ad appartenere quindi a Valtteri Bottas che nel 2019 girò in 1’32″029, quest’anno le temperature elevate e gli avvallamenti hanno impedito di batterlo. I due protagonisti nella lotta al titolo iridato partiranno insieme, uno accanto all’altro, in prima fila, e sin dal via se le daranno di santa ragione, ne siamo sicuri. Sergio Perez guarderà le spalle al suo compagno di box e proverà a dare fastidio alla Mercedes numero 44 del sette volte campione del mondo di Formula 1, in ballo c’è anche il titolo costruttori e ogni punto può essere decisivo da qui alla fine della stagione.

La Ferrari si conferma terza forza del gruppo con Charles Leclerc che partirà dalla seconda fila, per la Scuderia di Maranello è stato di fondamentale importanza tenere dietro le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Il podio sembra un obiettivo poco realistico – a meno che Hamilton e Verstappen non si eliminino di nuovo a vicenda – mentre è più fattibile una top 5 sia per il monegasco che per Carlos Sainz. Il Gran Premio degli Stati Uniti promette di regalare spettacolo dal primo all’ultimo giro, con Valtteri Bottas che dovrà rimontare dalla nona posizione in griglia e le vecchie glorie come Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel che partiranno dal fondo e saranno chiamati a una gara d’attacco.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI AUSTIN

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1, anche perché l’anno scorso il Gp Usa saltò a causa del Covid, dunque l’ultima volta in Texas è stata due anni fa. La gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.513 metri, per un totale di 308,405 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio degli Usa 2021, prova che potrebbe dare l’ennesima svolta per l’esito di questo Mondiale, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di stasera, ovvero il tracciato di Austin.

Il Circuit of the Americas è sicuramente uno dei più amati dai piloti, divertiti dai rapidi cambi di andatura che il circuito richiede: sono infatti presenti ben 20 curve e solo due lunghi rettilinei che costringono a brusche frenate alla loro conclusione. La prima curva è forse tra le più interessanti di tutto il Mondiale di Formula 1: si trova infatti a circa 22 metri di altezza rispetto al rettilineo della griglia di partenza, dunque assisteremo a una sorta di partenza in salita. I due lunghi rettilinei sono i tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs: il primo è compreso fra le curve 11 e 12, mentre il secondo è naturalmente quello del traguardo, per raggiungere il quale però i piloti dovranno affrontare nel mezzo un tratto piuttosto tortuoso, il più lento del circuito texano con numerose curve in rapida successione.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo informa che il circuito di Austin è da considerarsi mediamente impegnativo per gli impianti frenanti (indice di difficoltà 3 in una scala da 1 a 5), con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 18% del tempo sul giro. I piloti di Formula 1 utilizzano i freni solo in corrispondenza di nove delle 20 curve del tracciato. In ogni giro, i freni sono in funzione per circa 17 secondi. Sono tre le frenate considerate impegnative dai tecnici della Brembo: in particolare spiccano quelle alla curva 1 e alla curva 12, cioè al termine dei due rettilinei principali del Circuit of the Americas.

Passando poi alle gomme, Pirelli porterà ad Austin le mescole intermedie tra le cinque disponibili, ovvero le C2 a fungere da dure, le C3 che svolgeranno il ruolo di medie e le C4 più morbide che saranno utilizzate per attaccare il tempo; da notare che si tratta della stessa scelta di due anni fa, anche se nel frattempo ci sono stati importanti lavori di riasfaltatura che hanno coinvolto circa il 40% del tracciato, ma a causa delle restrizioni per il COVID-19 Pirelli non ha potuto inviare personale per analizzare il nuovo asfalto. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio degli Usa 2021 di Formula 1 sul circuito di Austin sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA