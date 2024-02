Briatore ci crede, “Sainz sarà incavolato nero…”/ L’arrivo di Hamilton: “La Ferrari che vince è un plus”

Continuano a piovere commenti sull’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari, matrimonio che inizierà ufficialmente nella stagione 2025 e che quindi vedrà il più volte campione del mondo lottare per un altro anno alla Mercedes. Questo però non ferma tutti gli addetti ai lavori da suggestioni e voglia di vedere subito l’inglese a Maranello, in questo senso, l’ex team principal Briatore ha lasciato su Libero un’intervista che ci porta a molti spunti interessanti.

“Per me Sainz arriverà inc*zzato nero ai test” afferma senza mezzi termini il business man italiano, crede infatti che avrà voglia di dimostrare a tutto l’ambiente rosso cosa si perderanno dalla prossima stagione. Infatti Carlos più volte ha fatto trapelare dei mal di pancia perché era rilegato ad essere lo scudiero di Leclerc, anche in gare dove la sua monoposto era nettamente più veloce del monegasco. Che Sainz non abbia già un accordo con Audi che entrerà in F1 dal prossimo anno?

BRIATORE SULL’ARRIVO DI HAMILTON: SE LA FERRARI VINCE…

Inutile negare come l’arrivo di Hamilton il prossimo anno sia una gigantesca operazione di marketing di Ferrari che punta a consolidare il suo brand acquistando il pilota più famoso al mondo, una manovra che ha fatto anche negli anni a venire con Schumacher, Raikkonen, Alonso e il più recente Vettel. Questa strategia ha portato bene, sia in termini di premi vinti che di pubblicità ottenuta. Ma nel passato però, già da Alonso e Vettel questa strategia funzionò poco.

“Se la Ferrari vince è un plus per tutti” continua Briatore, che ovviamente da uomo d’affari qual è sa bene che vedere la Ferrari vincente, che è la scuderia più famosa del mondo e quella più prestigiosa, sarebbe sicuramente un’iniezione di pubblico per la F1 senza eguali. Dopotutto il cavallino rampante ha tifosi in tutto il mondo e potrebbe portare questa fetta di utenza, che negli anni può aver abbandonato la Formula 1 per via degli scarsi risultati della Ferrari, a tornare a guardare i gp dal 2025 in poi.

