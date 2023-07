Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Gran Bretagna 2023 Silverstone, oggi 9 luglio

DIRETTA FORMULA 1: POLE DI VERSTAPPEN, DIETRO LE FERRARI!

Domenica nel segno della diretta Formula 1: oggi, 9 luglio, a Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo appuntamento del Mondiale e naturalmente uno dei più attesi per il fascino e la tradizione del circuito e per l’importanza della Gran Bretagna nel Circus della Formula 1. Questa dunque è una corsa che tutti vogliono vincere, anche in un Mondiale che sostanzialmente è già nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, che in Austria si sono permessi anche il lusso di un pit-stop aggiuntivo per aggiungere il giro veloce alla vittoria già in cassaforte. Oggi invece la diretta Formula 1 del Gran Premio di Gran Bretagna prevede la partenza della gara alle ore 16.00 italiane, perché va considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito (a Silverstone saranno le 15.00).

Siamo in casa di Lewis Hamilton, che in Inghilterra ha vinto ben otto volte in carriera (mai nessuno nella storia come lui), ma adesso il palcoscenico è tutto per la Red Bull e la speranza è che pure la Ferrari possa andare a caccia della gloria, come l’anno scorso era riuscito a Carlos Sainz, che colse il primo successo della sua carriera su un palcoscenico prestigioso come pochi altri al mondo. Espugnare Silverstone per la Ferrari ha sempre un sapore speciale, Hamilton vorrebbe il guizzo casalingo, Verstappen deve sfatare un clamoroso “zero” (a Silverstone ha vinto solo il GP 70° Anniversario nel 2020), insomma i temi d’interesse saranno comunque numerosi per la diretta Formula 1, anche in una stagione a senso unico.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Gran Bretagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Silverstone con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 19.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Diamo adesso alcune informazioni tecniche per seguire la diretta Formula 1 del GP Gran Bretagna 2023 sulla celeberrima pista di Silverstone: la gara si svolgerà sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è dunque fra i più lunghi, oltre che naturalmente tra i più ricchi di storia in Formula 1. Ricordiamo anche i due tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs, cioè quelli compresi fra le curve 5 e 6 e 14-15 (manca il rettilineo d’arrivo). Nella storia, il tracciato di Silverstone ha subito profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell’aeroporto militare del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nella Seconda Guerra Mondiale, un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l’obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, allungato di ben 760 metri, infine nel 2011 è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra Club ed Abbey.

Nonostante le tante modifiche, Silverstone resta un circuito veloce: tuttavia Brembo ci informa che le frenate davvero impegnative sono appena tre (su otto in totale), perché per il resto si tratta di curvoni veloci nei quali spesso non si tocca nemmeno il freno. Di conseguenza il circuito britannico è fra quelli classificati come meno esigenti con l'impianto frenante, meritandosi appena un livello 1 nella scala da 1 a 5 che Brembo utilizza per classificare la difficoltà di ogni circuito del Mondiale di Formula 1. Quanto alle gomme, osserviamo invece che in questa gara Pirelli porta pneumatici con le tre mescole più dure della gamma disponibile: la C1, la C2 e la C3, che saranno caratterizzate rispettivamente dal colore bianco, dal giallo e dal rosso. Una scelta molto conservativa come era già successo l'anno scorso a Silverstone, che rappresenta sempre una grande sfida per gli pneumatici, come fu reso evidente in modo clamoroso dall'epilogo della gara del 2020. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…











