Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 e FP2 Gp Austria 2020 Zeltweg: cronaca e tempi

Si ricomincia: la diretta Formula 1 ci farà compagnia oggi, venerdì 3 luglio, con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 in vista del Gp Austria 2020 sul circuito del Red Bull Ring, sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Per prima cosa annotiamo gli orari, naturalmente liberi da problemi di fuso orario tra l’Italia e l’Austria: la diretta Formula 1 per il weekend a Zeltweg e più in generale per il Mondiale 2020 comincerà alle ore 11.00 del mattino con la FP1, mentre alle ore 15.00 del pomeriggio avremo la FP2. Normalmente, le prime due sessioni di prove libere dell’anno sarebbero circondate dalla curiosità di tutti gli appassionati, in epoca di Coronavirus però tutto è differente. La Formula 1 a marzo era andata a Melbourne, ma dopo che la McLaren aveva annunciato il ritiro dal Gran Premio a causa della positività di un suo meccanico tutto si fermò e poi è calato il silenzio per oltre tre mesi. Ora si riparte, per un Mondiale di Formula 1 che avrà molte stranezze: niente spettatori, protocollo sanitario rigido e calendario compatto, spesso con gare doppie sullo stesso circuito, a partire proprio dal Red Bull Ring, sul quale si correrà per due settimane consecutive.

DIRETTA FORMULA 1: IL RED BULL RING

In tutto questo, proviamo però adesso a mettere in primo piano l’aspetto agonistico: l’attesa per la diretta Formula 1 è grande perché dopo un lunghissimo “inverno” che si è poer forza di cose esteso anche alla primavera e fino all’inizio dell’estate, da oggi si fa sul serio, anche se pure i tempi delle prove libere vanno sempre presi con cautela. Comunque siamo finalmente arrivati al primo Gran Premio e di conseguenza tutti dovranno iniziare a fare sul serio. La corsa si terrà sul circuito del Red Bull Ring, a Zeltweg o Spielberg che dir si voglia: Zeltweg è la località diventata universalmente nota, in realtà l’Osterreichring (ora per evidenti ragioni di sponsorizzazione diventato Red Bull Ring) sorge in gran parte nel territorio del comune di Spielberg. L’autodromo sorge nello splendido scenario delle colline austriache, fra l’altro a breve distanza dal confine italiano – in anni normali diremmo che si tratta di una meta ideale per gli appassionati nostrani, in particolare del Nord-Est. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un circuito molto breve, quello che richiede il minore tempo di percorrenza sul giro, ma anche veloce e in genere spettacolare, con diverse possibilità di effettuare sorpassi. Di certo finora si è trattato di una pista favorevole alla Mercedes, che ha vinto le prime quattro edizioni disputate da quando l’Austria è tornata nel calendario iridato della Formula 1, oppure alla Red Bull che ha fatto festa in casa negli ultimi due anni con Max Verstappen. Riuscirà stavolta la Ferrari a sfatare quello che sta diventando un tabù?

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA: I PROTAGONISTI

Chi saranno i grandi protagonisti della diretta Formula 1 sul tracciato austriaco? Con tutte le incognite del caso per una stagione che parte a luglio, il primo nome è naturalmente quello di Lewis Hamilton, campione del Mondo e pilota di punta della Mercedes, che resta giustamente il punto di riferimento per tutto il Circus, con l’obiettivo di vincere il titolo iridato per la settima volta in carriera, agganciando così Michael Schumacher in vetta all’albo d’oro. In casa Ferrari invece Sebastian Vettel e Charles Leclerc si apprestano a vivere un anno che potrebbe essere determinante per il destino di entrambi: la lotta sarà anche interna, perché le gerarchie al momento non sono ancora definite (anche se le scelte per il futuro sono state fatte e questo vorrà pur dire qualcosa), i tifosi di Maranello naturalmente sperano che questo non vada a discapito della lotta con Mercedes e Red Bull, perché un’altra stagione in stile 2019 sarebbe una delusione cocente per la Ferrari. Attenzione dunque naturalmente anche alla Red Bull, che pure nel 2020 punterà tutto su Max Verstappen con l’ambizione di provare seriamente a lottare per il titolo, a differenza di quanto successo negli scorsi anni, quando la Red Bull cresceva sempre alla distanza, ma senza mai poter davvero impensierire la Mercedes. Nel resto del gruppo il punto di riferimento potrebbe essere la McLaren, ma difficilmente ci potranno essere inserimenti nella lotta fra i tre top team. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi del grande automobilismo, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2020 a Zeltweg sta per cominciare…



