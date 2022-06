Diretta/ Francia Croazia streaming video tv: rivincita Mondiale (Nations League)

DIRETTA FRANCIA CROAZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Francia Croazia, in diretta lunedì 13 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Saint Denis sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Sfida sempre di grande fascino, essendo di fatto la rivincita della finale Mondiale di Mosca del 2018. In questa Nations League è già andato in scena un primo atto con pareggio per 1-1 in casa dei croati, che con l’ultima vittoria in Danimarca hanno affiancato l’Austria a 4 punti nel girone.

La Francia invece sta deludendo in questa Nations League, finora solo 2 pareggi in 3 partite per i campioni del mondo in carica che si sono ritrovati sotto nel punteggio anche nell’ultima trasferta in Austria, per poi rimontare con un gol di Mbappé ma ritrovarsi comunque bloccati sull’1-1, ancora senza vittorie. La Francia torna ad ospitare la Croazia a Saint Denis dopo il 4-2 dell’8 settembre 2020.

DIRETTA FRANCIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Francia Croazia sarà trasmessa in chiaro su Tv8 e anche per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Uno: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

Le probabili formazioni della diretta Francia Croazia, match che andrà in scena allo Stade de France di Saint Denis. Per la Francia, Didier Deschamps schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne; Guendouzi, Tchouameni; Diaby, Nkunku, Rabiot; Ben Yedder. Risponderà la Croazia allenata da Zlatko Dalic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Livakovic; Juranovic, Erlic, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Majer, Modric, Brekalo; Budimir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Croazia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Croazia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











