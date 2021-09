Diretta Francia Finlandia/ Streaming video tv: è crisi per i Bleus? (Qualificazioni)

DIRETTA FRANCIA FINLANDIA: I BLEUS RISCHIANO!

Francia Finlandia, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, si gioca alle ore 20:45 di martedì 7 settembre: siamo al Groupama Stadium di Décines, dove va in scena la partita valida per il gruppo D delle qualificazioni Mondiali 2022. Attenzione ai Bleus, che possono rischiare grosso: dopo il flop agli Europei i campioni del mondo in carica sono ripartiti con due pareggi in altrettante gare, non sono riusciti a scavare il solco rispetto alle avversarie e ora non possono che vincere questa sera, perché la Finlandia è seconda in classifica a -4 ma anche con due partite in meno rispetto ai transalpini.

Una situazione insomma che Didier Deschamps sperava di non dover vivere, ma i due pareggi (soprattutto quello interno contro la Bosnia) hanno davvero messo la Francia in un punto scomodo, senza più le certezze del passato e con la necessità di fare risultati per evitare che queste qualificazioni diventino un flop come già accaduto nella storia. Non ci resta che aspettare la diretta di Francia Finlandia per scoprire quello che succederà, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FRANCIA FINLANDIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Finlandia non è una di quelle che saranno trasmesse sulla nostra televisione per questo turno delle qualificazioni Mondiali 2022. Questo significa che non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa partita, e allora per le informazioni utili potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA FINLANDIA

Che Deschamps possa cambiare tutto o quasi per Francia Finlandia è possibile: Mbappé è out (in maniera anche misteriosa), Benzema a questo punto dovrebbe rientrare nel 4-3-3 titolare per giocare come centravanti, con Griezmann schierato o al suo fianco (come esterno del tridente completato da Coman) o anche da trequartista con la conferma di Martial. A centrocampo tornerà a giocare Veretout, che dovrebbe avere la maglia con Pogba e Rabiot; in difesa invece sperano Varane e Theo Hernandez, che eventualmente sostituirebbero Zouma e Digne con la conferma invece di Dubois e Kimpembe, oltre ovviamente a Lloris.

Ha molti meno dubbi Markku Kanerva, CT della Finlandia: nel suo 3-1-4-2 le scelte dovrebbero essere molto simili a quelle di sabato. L’unica modifica potrebbe essere Sparv, che può giocare da perno davanti alla difesa (al posto di Schuller) oppure sulla trequarti per uno tra Valakari e Taylor, che partono comunque favoriti. La difesa davanti a Hradecky sarà appunto a tre con Vaisanen, Arajuuri e O’Shaughnessy; sulle corsie laterali, in posizione avanzata, spingeranno Alho e Uronen con i due attaccanti che naturalmente saranno Pukki e Pohjanpalo, dai quali passano parecchie delle fortune di questa nazionale.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote ufficiali per Francia Finlandia, e ovviamente la nazionale transalpina è nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria ha infatti un valore di 1,16 volte quanto messo sul piatto, già con l’eventualità del pareggio arriviamo a una vincita corrispondente a 6,75 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della nazionale scandinava, vi permetterebbe di guadagnare addirittura 15,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



