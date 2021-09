Diretta Francia Bosnia/ Streaming video tv: inizia il riscatto per i transalpini?

DIRETTA FRANCIA BOSNIA: I BLEUS SONO FAVORITI

Francia Bosnia, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 1 settembre: siamo al La Meinau di Strasburgo, dunque per una volta i Bleus abbandonano Saint Denis e affrontano la quarta giornata nel gruppo D delle qualificazioni Mondiali 2022. Inizia idealmente da qui la ripartenza della nazionale transalpina, che agli Europei ha fallito: eliminata agli ottavi dalla Svizzera, ha certamente rappresentato una delle maggiori delusioni del torneo perché era la candidata numero uno a portare a casa il titolo, e invece è uscita di scena presto.

La Bosnia agli Europei non c’era: dopo la partecipazione alla fase finale del Mondiale 2014, la nazionale balcanica ha accusato un calo nelle sue prestazioni internazionali e anche in questo momento sembra che non ci siano i presupposti per andare a giocare in Qatar, a meno che ovviamente adesso non si rialzi la testa. Vedremo se succederà già stasera nella diretta di Francia Bosnia; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA FRANCIA BOSNIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Bosnia, salvo variazioni di palinsesto, non godrà della visione da parte degli italiani: nel nostro Paese infatti questa partita delle qualificazioni Mondiali non dovrebbe essere trasmessa, e così non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni del caso consigliamo comunque di consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BOSNIA

Didier Deschamps pensa a un 4-3-1-2 per Francia Bosnia, un modulo però in costante evoluzione che potrebbe anche trasformarsi in un 4-2-3-1. In porta andrà Lloris; in difesa prima convocazione e possibile esordio immediato per Theo Hernandez, con Dubois sull’altro versante e la coppia Koundé-Kimpembe al centro. In mezzo al campo come sempre non si prescinde da Pogba e Kanté, ma con Veretout che può aumentare la densità mediana; anche per lui una prima volta, mentre sono ormai scontati i nomi di Griezmann e Mbappé che completeranno l’attacco con Benzema, già rivisto agli Europei.

Nella Bosnia invece Vasilj sarà il portiere, poi il CT Ivaylo Petev dovrebbe affidarsi ad Ahmedhodzic, Hadzikadunic e Sanicanin come centrali a protezione, avanzando il raggio d’azione dei due esterni Gazibegovic e Civic che completeranno il reparto di centrocampo insieme ai mediani. Pjanic sarà regista basso, al suo lato vedremo anche Krunic e verosimilmente Hadziahmetovic; davanti torna chiaramente Edin Dzeko che sarà il centravanti, insieme al calciatore dell’Inter spazio a Gojak.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Francia Bosnia: vediamo cosa ci dicono le quote su questa partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vale 1,15 volte quanto puntato, il segno X per l’eventualità del pareggio vi permetterebbe una vincita corrispondente a 7,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che regola il successo degli ospiti, il vostro guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 15,00 volte l’importo investito.

