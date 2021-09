DIRETTA/ Ucraina Francia video streaming tv: l’arbitro è lo sloveno Slavko Vincic

DIRETTA UCRAINA FRANCIA: l’ARBITRO

Questa sera la diretta di Ucraina Francia sarà affidata al fischietto sloveno Slavko Vincic, che pure sarà in campo oggi a Kiev assieme agli assistenti Klancnik e Kovacic; Rade Obrenovic sarà il quarto uomo selezionato. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, subito scopriamo che il fischietto di Maribor nella nuova stagione calcistica ha messo da parte ben 5 direzioni, di cui tre per il campionato nazionale e due per il torneo di qualificazione alla Champions league: nel complesso leggiamo dunque per lui a tabella 19 ammonizioni e 2 espulsioni comminate, e nessun calcio di rigore fin qui concesso. Ampliando la nostra analisi vediamo che in carriera Vincic ha avuto modo di incontrare formazioni ucraine, ma non ma hai diretto la prima squadra nazionale (pur avendo incontrato l’Under 17): invece si leggono due testa a testa tra il fischietto sloveno e la nazionale francese, seguita in amichevole nel 2015 (4-0 contro l’Armenia) e pure nel torneo di qualificazione agli Europei nel 2018-19, nel match contro l’Albania. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Qatar Portogallo (risultato 0-0) streaming tv video: palo di Almoez!

DIRETTA UCRAINA FRANCIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Francia sarà trasmessa in chiaro nel nostro Paese: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali è infatti su Canale 20, una delle emittenti di Mediaset presenti sul digitale terrestre. Nessun costo aggiuntivo per assistere al match, e lo stesso sarà per il servizio di diretta streaming video: in alternativa potrete infatti avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare Video Mediaset e selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA/ Diretta tv, Belotti out: c'è ancora Immobile?

UCRAINA FRANCIA: IMPORTANTE PER ENTRAMBE!

Ucraina Francia, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Potrebbe già essere match point per la formazione francese, a +4 sull’Ucraina seconda nel girone a parità di partite fin qui disputate. Una vittoria a Kiev permetterebbe ai Bleus di ipotecare il primo posto e la qualificazione diretta, anche se la Francia è reduce da una performance non esaltante contro la Bosnia, in una partita comunque influenzata anche dall’espulsione di Kounde a inizio secondo tempo.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Vince la Finlandia! Diretta gol

Mercoledì scorso non è comunque andata meglio all’Ucraina, bloccata sul pari esterno dal Kazakhstan che in teoria rappresenta la cenerentola del girone. L’Ucraina curiosamente ha pareggiato in tutti e quattro gli impegni in queste qualificazioni Mondiali, partendo proprio lo scorso 24 marzo da un 1-1 sul campo della Francia: al di là del mezzo passo falso ad Astana, l’Ucraina anche negli ultimi Europei ha dimostrato di essere formazione coriacea e dura a morire, qualità di cui la Francia dovrà tener conto anche questa volta.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA

Le probabili formazioni di Ucraina Francia, match che andrà in scena all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. Per l’Ucraina, Andriy Shevchenko schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Lemar; Griezmann, Benzema, Coman.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ucraina con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA