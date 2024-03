DIRETTA/ Francia Germania video streaming tv: c’è una storia leggendaria! (oggi 23 marzo 2024)

DIRETTA FRANCIA GERMANIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Francia Germania ci consegna 33 precedenti: lo scenario è sostanzialmente in equilibrio ma con un leggero vantaggio per i Bleus, che hanno vinto in 15 occasioni a fronte di 11 sconfitte, dunque con 7 pareggi. Il primo incrocio nella storia risale a un’amichevole del marzo 1931; l’ultimo è la vittoria della Germania per 2-1 nell’amichevole dello scorso settembre, ma queste due nazionali si sono affrontate più volte anche nei grandi tornei. Resta indimenticabile, per vari motivi, la semifinale del Mondiale 1982 in cui la Francia, avanti 3-1, si fece rimontare per poi essere eliminata ai rigori, match in cui l’arbitro non punì nemmeno con l’ammonizione una scellerata uscita di Tony Schumacher; quattro anni più tardi altra semifinale e altra vittoria dei tedeschi, questa per 2-0.

La Francia è poi dovuta passare dal ko nei quarti del Mondiale 2014, gol di Mats Hummels; si è presa la sua rivincita, finalmente, nella semifinale degli Europei di casa otto anni fa grazie alla doppietta di Antoine Griezmann, poi nel girone degli ultimi Europei un super incrocio con vittoria dei Bleus per 1-0, qui ancora a segno Hummels ma nella sua porta. In precedenza, Francia Germania era stata la finale per il terzo posto ai Mondiali 1958: Just Fontaine, ancora oggi miglior realizzatore in singola edizione di Coppa del Mondo, ne aveva messi quattro e la Francia aveva vinto il bronzo contro i campioni del mondo uscenti. (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA GERMANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Francia Germania sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

UNA SFIDA MITICA

L’amichevole Francia Germania sarà la diretta di maggior prestigio di questa sera: è un incontro di lusso, da finale dei Mondiali o di un Europeo, che mette di fronte due squadre di alto livello, entrambe capaci di raggiungere le semifinali senza troppe difficoltà e potremmo assistere a tutto ciò oggi 22 marzo 2024 alle ore 21,00.

Tuttavia, i “galletti” francesi potrebbero avere un leggero vantaggio, grazie alla loro profondità di squadra e alla presenza di alcuni giocatori di classe mondiale. D’altra parte del campo, la Germania non ha ancora completato il tanto atteso ricambio generazionale, ma conserva comunque alcuni elementi di grande talento che possono fare la differenza in campo. Questo match sarà un banco di prova.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA

Come di consueto vediamo insieme le probabili formazioni di Francia Germania con un occhio di riguardo verso i “galletti” che sicuramente schiereranno in campo il loro talento principale, Kylian Mbappé, un giocatore estremamente pericoloso in attacco che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling.

La nazionale tedesca potrebbe contare sul contributo di Serge Gnabry, un giocatore versatile con grandi doti di dribbling e un potente tiro, capace di creare pericoli nell’area di rigore avversaria e di segnare gol importanti.

LE QUOTE FRANCIA GERMANIA

E se qualcuno volesse scommettere su questa amichevole? Proviamo ad andare ad analizzare le quote della diretta di Francia Germania, il sito di Bwin mette i Blues con una quota di 2,3 mentre i tedeschi a 3,5. Il pareggio invece a 3.











