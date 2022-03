Diretta Francia Inghilterra/ Video streaming tv: ricerca del Grande Slam (Sei Nazioni)

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA: LA SFIDA PIÙ IMPORTANTE!

Oggi, sabato 19 marzo, si chiuderà il Sei Nazioni di Rugby. Alle 21.00, allo Stade de France di Parigi, scenderanno in campo in diretta Francia e Inghilterra con la nazionale transalpina che insegue non solo la vittoria ma anche il Grande Slam, ovvero la vittoria contro tutte le formazioni del torneo. Sarà la sfida più importante dell’intera kermesse e andrà proprio a chiudere il torneo intero.

I transalpini scenderanno in campo conoscendo già il risultato tra Irlanda e Scozia. Fabien Galthié si affiderà più o meno alla stessa formazione che ha vinto le prime quattro sfide per battere anche l’Inghilterra nell’ultimo appuntamento del torneo. I francesi sono alla ricerca di un Grande Slam che manca dal 2010.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA

La diretta della gara del Sei Nazioni di Rugby tra Francia e Inghilterra sarà in diretta a partire da oggi, sabato 19 marzo, alle ore 21. La sfida si giocherà allo Stade de France di Parigi. I padroni di casa sono alla ricerca della vittoria ma anche del Grande Slam. Fabien Galthié si affiderà più o meno alla stessa formazione delle altre quattro gare. Non ci sarà il grande protagonista del torneo, Yoram Moefana, costretto a saltare l’ultima sfida a causa di un infortunio.

Al suo posto ci sarà Damian Penaud, al rientro dopo l’assenza per Covid contro il Galles. Per quanto riguarda invece l’Inghilterra, cambia qualcosa Eddie Jones. Out Max Malins, con gli ingressi di Freddie Steward e George Furbank. In panchina vediamo il seconda linea Ollie Chessum e il tallonatore Nic Dolly. Charlie Ewels sarà out per tre settimane per squalifica: tra i saltatori torna Nick Isiekwe in coppia con Maro Itoje. Torna inoltre dopo un infortunio Sam Underhill, al posto di Tom Curry.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Dove sarà possibile vedere in diretta la sfida tra Francia e Inghilterra, valida per l’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby? La gara della quinta giornata del Sei Nazioni 2022, che potrebbe decretare la vincitrice, sarà trasmessa oggi, sabato 19 marzo 2022, dalle 21 sul canale Sky Sport Arena (canale 204). Allo stesso modo sarà possibile seguire il match tra francesi e inglesi anche su Now Tv. Lo streaming video della gara si potrà vedere su Sky Go e Now. La telecronaca della gara sarà affidata Francesco Pierantozzi: il commento tecnico sarà invece di Diego Dominguez.