VIDEO ITALIA GEORGIA, SINTESI E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova l’Italia supera la Georgia per 20 a 17 nel secondo test match delle Autumn Nations Series 2024 come vedremo nel video Italia Georgia con la sintesi e gli highlights. Nel primo tempo la partita sembra iniziare subito in salita per gli azzurri sostituendo infatti già al 3′ il capitano Lamaro con Zuliani per colpa di un infortunio e Lamb fallisce un’occasione per portare in vantaggio i suoi quando non riesce a schiacciare a terra l’ovale dopo aver varcato la linea di meta intorno al 18′.

Diretta/ Italia Georgia (risultato finale 20-17): meta decisiva di Fusco! (rugby, 17 novembre 2024)

Passano i minuti ed i padroni di casa sbloccano il punteggio con un piazzato di Garbisi al 22′ sebbene gli ospiti rispondano al 24′ con la meta segnata da Tabutsadze e trasformata da Matkava che trasformare pure la meta del 38′ di Lobzhanidze dopo il nuovo botta e risposta da fermo con Garbisi fra il 31′ ed il 34′ mentre Gallagher si era invece dimostrato essere impreciso su punizione al 28′.

Diretta/ Italia Argentina (risultato finale 18-50): Pumas implacabili (rugby, 9 novembre 2024)

Nel secondo tempo l’arbitro neozelandese O’Keeffe punisce un in avanti commesso da Tabutsadze assegnando la meta tecnica agli italiani ed ammonendo al 53′ il georgiano, colpevole di aver impedito agli avversari di siglare una meta certa con un intervento irregolare. Nel finale gli uomini del commissario tecnico Quesada firmano il sorpasso definitivo al 63′ con la meta realizzata dal subentrato Fusco e trasformata anche in questo caso da Garbisi.

Niente da fare inoltre per Gallagher, che non si fa perdonare l’errore commesso nel primo tempo sbagliando un altro calcio di punizione al 72′. Buona prova dell’Italia che trova il successo in casa nel secondo test match di rugby delle Autumn Nations Series 2024.

Diretta/ Viadana Padova (risultato finale 10-28): veneti campioni d'Italia! (rugby Serie A, 2 giugno 2024)

VIDEO ITALIA GEORGIA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS