Diretta/ Francia Italia streaming video Rai 2: esordio per le Azzurre (Europei donne)

DIRETTA FRANCIA ITALIA DONNE: AZZURRE SFAVORITE!

Francia Italia, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 21.00 presso l’Aesseal New York Stadium di Rotheram sarà una sfida valevole per la prima giornata degli Europei femminili. Atteso esordio delle azzurre nella competizione, l’Italia dovrà affrontare una Francia sicuramente favorita sulla carta, ma che troverà sicuramente pane per i suoi denti. Francesi che hanno nel raggiungimento dei quarti di finale il loro massimo risultato nella competizione, ottenuto nelle edizioni del 2009, del 2013 e del 2017.

Dall’altra parte l’Italia ha affrontato per due volte, sempre perdendola, la finale degli Europei del 1993 e del 1997, proprio dal 1997 però non è più riuscita a superare lo scoglio dei quarti di finale. La Francia ha battuto Camerun e Vietnam negli ultimi confronti amichevoli disputati, le azzurre il primo luglio scorso hanno pareggiato 1-1 contro la Spagna. Per quanto riguarda i confronti diretti, 1-1 nell’ultimo precedente tra le due nazionali femminili datato 20 gennaio 2018.

DIRETTA FRANCIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Italia donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai 2, canale numero 2 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA DONNE

Le probabili formazioni della diretta Francia Italia femminile, match che andrà in scena all’Aesseal New York Stadium di Rotheram. Per la Francia, Corinne Diacre schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Mbock, Bacha; Dali, Bilbault, Mateo; Diani, Cascarino, Katoto. Risponderà l’Italia allenata da Milena Bertolini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Bonansea, Girelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Italia degli Europei femminili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











