DIRETTA FRANCIA ITALIA/ Video streaming tv: Fontecchio e Gallinari sugli scudi

DIRETTA FRANCIA ITALIA: CHI SALE

Nel parlare della diretta di Francia Italia dobbiamo necessariamente fare riferimento a quanto accaduto quatto giorni fa: le due nazionali si sono sfidate nella prima amichevole di Bologna, i Bleus hanno vinto in volata ma gli azzurri hanno destato una buona impressione. In particolare sono due i giocatori finiti tra i “buoni”: Simone Fontecchio, che recentemente ha firmato un contratto in NBA con gli Utah Jazz, ha confermato le splendide cose che aveva mostrato nel preolimpico e poi ai Giochi di Tokyo la scorsa estate, quella che gli ha appunto attirato l’interesse degli scout di oltreoceano permettendogli di iniziare una nuova, straordinaria avventura.

Ha fatto molto bene, nella prima amichevole contro la Francia, anche Danilo Gallinari: il lodigiano dopo l’esperienza con gli Atlanta Hawks avrà finalmente la possibilità di giocare in una contender NBA, arrivato a San Antonio in una trade è stato immediatamente tagliato e poi firmato dai Boston Celtics, dove probabilmente non sarà titolare (ci sono Jayson Tatum e Jaylen Brown) ma in uscita dalla panchina come sesto uomo potrebbe avere un ruolo davvero importante. Fontecchio e Gallinari saranno quindi i nostri due go to guy anche per gli Europei, aspettando ovviamente che anche gli altri possano entrare in condizione e dare una bella mano all’Italia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FRANCIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Italia sarà trasmessa ancora una volta sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento è riservato agli abbonati e sarà visibile su Sky Sport Action, che trovate al numero 204 del vostro decoder. In assenza di un televisore questa amichevole di basket sarà comunque garantita attraverso il servizio di diretta streaming video: i clienti Sky potranno dunque avvalersi dell’applicazione Sky Go, che è attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando i dati del proprio abbonamento.

FRANCIA ITALIA: ANCORA CONTRO I BLEUS!

Francia Italia è in diretta da Montpellier, alle ore 20:30 di martedì 16 agosto: per la nostra nazionale si tratta del secondo appuntamento contro i Bleus, un’altra amichevole dopo quella che venerdì abbiamo perso a Bologna sul filo di lana. Il grande evento è quello degli Europei, e il gruppo agli ordini di Gianmarco Pozzecco si sta preparando per provare a confermare quanto di buono fatto vedere un anno fa: ricorderete la storica qualificazione alle Olimpiadi battendo la Serbia a Belgrado, e poi la bellissima figura mostrata a Tokyo con strada che si era interrotta proprio contro la Francia.

Dei transalpini, nostri rivali di sempre, bisogna dire che ovviamente in ambito continentale sono tra le primissime candidate alla vittoria del titolo: forse sono addirittura i favoriti numero uno, con buona pace della Grecia e della Slovenia che hanno stelle di primissima grandezza ma non un roster altrettanto completo. Staremo a vedere, come ovviamente valuteremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Francia Italia; mentre aspettiamo che l’amichevole si giochi, proviamo ad approfondire il discorso legato a questa partita.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Francia Italia scopriremo se la nostra nazionale di basket migliorerà rispetto a quanto fatto vedere venerdì: non si parte da un esito negativo, certo abbiamo perso ma la partita è stata davvero tirata e comunque gli azzurri hanno messo in campo ottime cose, considerando anche che Pozzecco si è appena seduto su questa panchina e che il gruppo comunque si è rinnovato in qualche modo. Tra chi ha fatto molto bene, chi ha mostrato di poter essere importante e chi invece deve ancora trovare la giusta condizione, la diretta di Francia Italia minaccia comunque di essere un bello spettacolo.

Vedremo poi cosa succederà agli Europei ma per quello c’è ancora relativamente tempo, intanto la vittoria questa sera conterà soltanto in maniera relativa (sarebbe sempre bello battere una corazzata come la Francia, e comunque vincere aiuta sempre a vincere) e allora il Poz dovrà anche studiare un ideale quintetto con il quale andare poi all’assalto della kermesse continentale, nella quale non partiamo con propositi assoluti di medaglia ma tutto sommato potremmo anche arrivarci.











